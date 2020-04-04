В Великобритании на поддержку тенниса выделили 20 миллионов фунтов

Новости
01.04.20 21:18
Даяна Ястремская: "Сейчас нужно перебороть свое "хочу" и сидеть дома, быть жестче самим с собой"
01.04.20 19:00
Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA
01.04.20 18:20
ATP и WTA продлевают паузу в Турах до 13 июля
01.04.20 18:02
Официально: организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира
Ассоциация лаун-тенниса (национальная федерация британского тенниса) одобрила многомиллионный пакет поддержки для игроков, тренеров и клубов.
В LTA объявили о комплексном пакете поддержки для теннисных клубов, тренеров, судей и игроков, который составит £20 миллионов. Эта сумма будет направлена тем лицам, которые “ощутили наибольший эффект от пандемии”, в том числе те, у кого “значительно упал доход в то время, как они продолжают платить налоги и заботиться о семьях”.
> Официально: организаторы Уимблдона объявили об отмене турнира
Пакет поддержки подразумевает также предоставление финансовых грантов профессиональным теннисистам с низким рейтингом и тренерам в Великобритании. Так, на материальную поддержку тренеров выделят около 4 миллионов, а гранты предусматривают финансовую помощь британским теннисистам в ATP / WTА, которые занимают 101-750 места в одиночном рейтинге и 101-250 – в парном.
Сообщается, что ассоциация выплатит выходное пособие в увеличенном размере тем сотрудникам, которые попадут под сокращение, при этом зарплата исполнительного директора Скотта Ллойда и исполнительной группы LTA будет сокращена на 20%.
> FFT: “Если Ролан Гаррос не состоится в этом году, то мы останемся без 260 миллионов”
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Источник:
lta.org.uk
Фото: ITF.