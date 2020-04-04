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Теннис

В Великобритании на поддержку тенниса выделили 20 миллионов фунтов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Ассоциация лаун-тенниса (национальная федерация британского тенниса) одобрила многомиллионный пакет поддержки для игроков, тренеров и клубов.

В LTA объявили о комплексном пакете поддержки для теннисных клубов, тренеров, судей и игроков, который составит £20 миллионов. Эта сумма будет направлена тем лицам, которые “ощутили наибольший эффект от пандемии”, в том числе те, у кого “значительно упал доход в то время, как они продолжают платить налоги и заботиться о семьях”.

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Пакет поддержки подразумевает также предоставление финансовых грантов профессиональным теннисистам с низким рейтингом и тренерам в Великобритании. Так, на материальную поддержку тренеров выделят около 4 миллионов, а гранты предусматривают финансовую помощь британским теннисистам в ATP / WTА, которые занимают 101-750 места в одиночном рейтинге и 101-250 – в парном.

Сообщается, что ассоциация выплатит выходное пособие в увеличенном размере тем сотрудникам, которые попадут под сокращение, при этом зарплата исполнительного директора Скотта Ллойда и исполнительной группы LTA будет сокращена на 20%.

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Источник:
lta.org.uk

Фото: ITF.

Источник: btu.org.ua
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