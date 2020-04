Роберто Баутиста-Агут: “В столь ужасное время уровень моего тенниса был одним из лучших за всю карьеру”

Новости

Испанский теннисист, которому сегодня исполняется 32 года, поделился своей историей.



“Моя мама ушла из жизни в 2018 году. В это время я был в теннисном клубе, когда мне позвонили после тренировки. Я узнал, что моя мама пошла спать и не проснулась. Это было на 100% неожиданностью для меня. Она была еще очень молода, ей было только 52 года, но она переносила большой стресс, потому что ухаживала за моим отцом. Он был в кровати в соседней комнате, когда мама умерла.

В 2016 году с моим отцом произошел несчастный случай. Он упал, когда убирался в конюшне и его парализовало. После этого инцидента мой отец стал квадриплегиком и ниже шеи не мог ничем двигать. Ему нужно было использовать аппарат искусственного дыхания, так как сам он не мог дышать. У нас было двое человек и еще моя мама, которые заботились о нем 24 часа в сутки. Когда мама умерла, то этим занимались моя жена и я. Я ходил тренироваться и потом использовал свое свободное время, чтобы поехать домой и навестить папу в больнице или дома. Я знал, что в это время я не могу перестать играть. Мне нужно было помогать отцу. В начале мы не знали, сколько денег потребуется на все лечение и на все операции. Я знал, что кроме денег, мой папа просто хотел, чтобы я занимался теннисом. Мои родители хотели, чтобы мои мечты сбылись, несмотря на то, какой будет ситуация. Я продолжал играть и боролся еще упорнее, чем когда-либо. Это был мой способ сделать так, чтобы оно того стоило. В столь ужасное время уровень моей игры был одним из лучших в карьере. Я находился со своей семьей столько, сколько мог, но я и не мог просто бросить все, ради чего я работал всю жизнь. Я никогда не сдавался.

Это был ноябрь 2019 года, когда мой папа умер. Это случилось во время матча против Канады на Кубке Дэвиса. Я должен был находиться с отцом в его последние минуты и через 24 часа играть свой матч. Это то, чего для меня хотел бы мой отец. Его кончина была немного неожиданной, но моя семья знала, что это может произойти в любой день или месяц. Несмотря на то, что я это знал, все равно ты встречаешься лицом к лицу с таким моментом. Он сделал меня только еще более сильным. Он дал мне такую силу, которой не было у других. Он сделал меня более сфокусированным и мотивированным. Я сделал все, что только мог, чтобы упорно бороться и показать моим маме и папе, что их тяжелый труд того стоил”.

Источник:

instagram.com/behindtheracquet