Идеальный теннисист: Маррей и Джокович выбрали лучшие удары в мире

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ЧАСТЬ 1: Теннисисты вспомнили свой первый матч и назвали самый лучший поединок друг против друга

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Энди Маррей: Давай поговорим об идеальном игроке. У нас есть список ударов, а также физическая подготовка и психологический фактор, которые я включил. Можно выбирать себя столько раз, сколько хочешь. И пускай это будут только игроки этой эры. Подача?

Новак Джокович: Подача – это Джон Иснер или Ник Кириос.

ЭМ: Я бы тоже так выбрал. Вот если бы Кириос был бы такого же роста, как и Иснер.

НД: У Джона потрясающая подача, какого роста он бы ни был, но его габариты придают ему еще больше мощи. Кириос же при его росте – это лучшая подача, которую я видел.

ЭМ: Он может невероятно подавать. Я видел это на тренировках, ему не нужно вкладывать силу в плечо…

НД: … он тренируется? (смеются)

ЭМ: Да, он подает очень естественно. Прием?

НД: Я бы тебя выбрал, твой прием. Из всех троих (Надаль, Федерер, Маррей), играя именно против тебя на любом покрытии, мне было тяжелее всего подавать. Я просто знал, что все будет возвращаться на мою сторону. Даже когда я смотрю наши матчи, обзоры или полные видео, то в них будет так много розыгрышей, а простых очков, выигранных на подаче, – мало.

ЭМ: Я ценю это, спасибо. А я выбираю тебя, по тем же причинам. В матчах с тобой трудно сделать эйс, трудно выиграть на подаче. Ты редко проигрываешь сразу с приема, иногда у тебя статистика это 93-94% мячей, которые возвращаются на сторону соперника. Когда для других игроков, показатель будет 70%. Форхенд?

НД: Мой выбор – Тор из Тандила, Хуан Мартин дель Потро. Еще мне нравится форхенд Фернандо Гонсалеса.

ЭМ: Ради яркого удара.

НД: Роджер и дель Потро, трудно выбрать одного.

ЭМ: Выбери одного.

НД: Тогда дель Потро.

ЭМ: А я выбираю Рафу. Мне кажется, в ситуации с форхендом ему помогает то, что он левша. Бекхенд? Я выбираю тебя.

НД: И я выбираю тебя.

ЭМ: Мой выбор очевиден: очень мало ошибок, ты можешь делать удар с любой позиции. И вот этот твой защитный бекхенд, когда ты делаешь удар в растяжке. Тогда корт становится гораздо меньшим для соперника, потому что ты можешь ответить, даже с такой точки.

НД: Я выбираю твой удар за его стабильность, ты мало промахиваешься с бекхенда. В наших матчах я просто не могу пробить эту сторону. Мы оба в принципе играем до верного мяча. Я бы отметил еще бекхенд Стэна Вавринки, особенно на грунте. Когда у него есть время, когда он успевает подойти к мячу, то это лучший удар слева, который существует.

ЭМ: Он пробивает с него больше виннеров.

НД: Это как форхенд Рафы. Он выбивает тебя с корта. И из молодых игроков – бекхенд Даниила Медведева мне напоминает твой.

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ЭМ: Игра с лёта?

НД: Роджер, однозначно. Он вообще один из самых полноценных игроков, мы знаем, насколько он великий. Мне кажется, люди не особо говорят о том, как он может в самый трудный момент подать и выйти вперед. Что он не боится приема соперника, как он умеет ломать твой ритм. Нам бы с тобой, думаю, ты согласишься, хотелось бы, чтобы соперник оставался сзади, и мы бы завязывали розыгрыши. На протяжении стольких лет он постоянно забирает твое время, когда вот так выходит вперед с подачи. Он настолько быстро бежит к сетке и так качественно выбирает себе позицию, это недооценивают, на мой взгляд. Есть игроки, которые с лёта чисто технически играют здорово, как Фелисиано Лопес, например. Но Роджер, то как хорошо он может использовать этот удар, если смотреть в целом, в этом он лучше всех.

ЭМ: Может сами по себе какие-то удары с лёта кто-то делает и лучше, но у Роджера есть чувство мяча и он чувствует удар, поэтому может делать их как никто другой. И он один из немногих, кто играет так в ответственные моменты. Есть теннисисты, которые очень здорово играют с лёта, но я не вижу, чтобы они делали это в самые важные моменты, как это делает Роджер. Психология?

НМ: Рафа, однозначно. Это точно, у него характер чемпиона и так далее. И так на всех покрытиях. Восхищает то, как после многих травм он возвращался, пропуская по половине сезона. Его самоотдача на корте, его интенсивность, как он прыгает в коридоре еще до начала матча, – это все пугает тебя. Создает в голове эту картинку, что ты идешь биться с гладиатором. В факторе психологии я бы выбирал между Рафой и Роджером и выбрал бы Рафу с небольшим отрывом.

ЭМ: Если оценивать всю карьеру, все матчи, то по стабильности в этом компоненте – для меня это Рафа. Были матчи, в которых ты был сильнее ментально, но если смотреть в целом на всю карьеру, то это Надаль. Он всегда был невероятен в этом, даже когда был очень молод, и это потрясающе, потому что мы часто говорим, что молодым игрокам этого фактора как раз и не достает. Это тот аспект, который к тебе, мне кажется пришел немного позднее, по сравнению с Рафой. Физическая подготовка?

НД: Я бы вновь сказал Рафа, но давай выберем кого-то другого. Доминик Тим или Давид Феррер. Феррер всегда был воином на корте. Как и Доминик. Я выделю Давида немного больше, потому что он так много матчей отыграл.

ЭМ: Я бы выбрал Гаэля Монфиса в плане того, какой у него физический потенциал, какие вещи он может вытворять, это просто жесть. А так в целом я выберу тебя.

И у нас осталось немного времени и вопросы от болельщиков для блица. Любимый город или страна, в которых ты выступал?

НД: Мельбурн, Монте-Карло, Рим.

ЭМ: Мельбурн, мне всегда нравится этот город, потрясающие люди и турнир. Обожаю там играть.

Кем бы ты стал, если бы не был теннисистом?

НД: Я был бы спортсменом, у меня такая семья. Мой папа занимался футболом, лыжным спортом… Хотя мне нравится наука, так что мне бы понравилось быть ученым.

ЭМ: Я всегда говорил, что футболистом, а сейчас было бы круто быть доктором. В такие времена понимаешь, кем действительно важно быть, чтобы помогать людям.

Первые три вещи, которые ты делаешь, когда просыпаешься утром?

НД: Молюсь и благодарю за то, что у меня есть, пару долгих вдохов, обнимаю жену, если она еще в постели и мчусь к детям.

ЭМ: Мило. Я расскажу слишком много подробностей, но я иду в туалет пописать(смеются), потом поднимаю одного из детей и потом иду кормить собак. Вот они тут, кстати, (лежат рядом) присутствуют на нашем интервью.

И последний вопрос, у нас уже заканчивается время. Твоя худшая привычка? Сейчас мы на карантине и закрыты со своими семьями, так что все знаем, чем мы раздражаем других.

НД: Моя худшая привычка это то, что я опаздываю, и то, что иногда мне не хватает терпения, я слишком нетерпелив.

ЭМ: А моя жена жалуется, что я не закрываю тюбик с зубной пастой и потом она твердеет на следующее утро.

НД: Мне тоже это не нравится, так делает моя жена, так что я понимаю тебя Ким, и сочувствую (смеются).

ЭМ: Да, она жалуется каждое утро. Думаю, что сейчас мы отключимся. Надеюсь, что всем понравилось, это было весело.

НД: Да, это было удовольствие, один час пролетел очень быстро.

ЭМ: Надеюсь, что остаток карантина пройдет хорошо для тебя и твоей семьи.

НД: Спасибо, и тебе здоровья и любви твоей семье. Надеюсь, скоро встретимся в Туре.

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Источник:

atptour.com

Фото: Getty Images.