Жо-Вилфрид Цонга: “Кажется, никто уже не верит, что турниры возобновят 13 июля”

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Экс-пятая ракетка мира прокомментировал паузу в сезоне и идею провести этим летом серию турниров во Франции.



Нехватка игровой практики и неопределенность графиков про-Тура подталкивает национальные Ассоциации к созданию внутренних соревнований. Одним из таких проектов может стать серия летних турниров, которую поддержит Французская федерация тенниса.

Французский журналист Реми Бурриер связался с экс-первой ракеткой страны Жо-Вилфридом Цонга, который находится в своей швейцарской резиденции на карантине.

– Один из позитивных моментов в сложившейся ситуации с пандемией – проявление солидарности в теннисном обществе. В частности вы вместе с вашим наставником Тьерри Асьоном участвуете в создании проекта летних турниров на юге Франции. На каком этапе он находится сейчас?

– Процесс запущен, даже если он остается в гипотетических границах, ведь пока трудно предугадать эволюцию санитарного кризиса. Прошло много времени с тех пор как мы задумались о помощи игрокам, находящимся в сложном положении. И таких немало в All In Academy, с которой я непосредственно связан. Что до меня, то карантин не выталкивает меня в опасную зону по части финансов. Тем не менее, необходимо понимать, что в зоне риска находятся молодые игроки. И прежде всего этот факт становится импульсом к организации турниров в помощь подрастающему поколению и в широком смысле – всей экосистеме тенниса: арбитрам, журналистам, руководителям, тренерам… По этой причине Федерация тенниса Франции объявила программу поддержки, выделив 35 миллионов евро. И серию летних турниров мы хотим включить в общий план восстановления тенниса. Приятно отметить, что все французские теннисисты работают сообща, а не по отдельности. Сейчас самое время держаться вместе.

– Хорошо, очертите контуры летних турниров.

– Держа руку на пульсе карантинных мер, в планах – четыре соревновательные недели в четырех разных точках Лазурного берега, которые еще не утверждены. Первые три недели будут проходить в формате группового турнира, а заключительная – по привычной системе на вылет после поражения. Соревнования пройдут не только в одиночных, но и парном и смешанном разрядах, не забывая, что Олимпийские игры не отменены, а перенесены. В турнире выступят преимущественно французские игроки, но турнир открыт для всех. Особенно, учитывая, что многие теннисисты находятся в Монте-Карло. И главной вопрос – даты. Вот тут ответ самый неопределенный. Ориентировочно середина июля и конец августа. Все будет зависеть от графика про-Тура и будет ли он возобновлен вообще. О том, что это произойдет 13 июля, кажется, уже никто не верит…

View this post on Instagram A post shared by Jo-Wilfried TSONGA (@tsongaofficiel) on Oct 29, 2019 at 12:51pm PDT

– Каков будет вклад игроков в данный проект?

– Часть призовых составит фонд солидарности, но его объем еще предстоит определить. Мы хотим им распорядиться выверено, пытаясь привлечь спонсоров и в идеале предложить телевизионные права. Многие игроки уже дали свое принципиальное согласие – Ришар Гаске, Жиль Симон, Бенуа Пэр, Николя Маю, Пьер-Юг Эрбер, Грегуар Баррер. Кроме того, немало сильнейших французских теннисисток выразили свой интерес к идее.

Не стоит скрывать, все сейчас нуждаются в игровой практике. Лично я теннисист, которому просто необходим ритм для того, чтобы успешно выступать. И если про-Тур возобновится 13 июля, то в таком случае наша готовность станет отличным подспорьем для успешных результатов. Но, повторюсь, о летних турнирах мы пока говорим гипотетически. Будет ли продлена пауза в Туре после 13 июля? Даст ли разрешение на подобные мероприятия руководство страны? Ведь мы хотели бы увидеть и болельщиков на матчах. Разумеется, если их здоровье не будет подвергаться риску.

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– Что вас подталкивает стать одним из инвесторов данного проекта: роль одного из лидеров тенниса в стране или понимание важности миссии?

– Несмотря на то, что теннис – индивидуальный вид спорта, важно проявлять солидарность, когда речь идет о помощи нуждающимся. Во Франции, например, существует «Клуб Кубка Дэвиса», и, если один из членов клуба попадает в беду, все участники мобилизуются, чтобы ему помочь. И подобное происходило неоднократно. Помимо сугубо тенниса мы подчеркиваем ценности спорта в целом.

И на этих ценностях я состоялся как теннисист. В течении карьеры я ощутил множество незабываемых моментов, но прежде всего пережил немало эмоций от человеческих поступков, когда к тебе приходят на помощь в сложный период. Такое не забывается, поэтому я хочу передать опыт и теперь моя очередь помочь тем, кто нуждается в поддержке. И вы не замечали, что делая добро, вы всегда чувствуете себя счастливым? И мне нравится это чувство.

– Да, но не все в состоянии помочь…

– Речь идет не о миллионных инвестициях, от них никто не откажется в любой ситуации, а о внимании. Хороший поступок – это поступок, сделанный ближнему. Важно протянуть руку тем, кто рядом с вами, сохранив человеческий контакт. Каждый может стать чемпионом в своем масштабе.

> Теннисные ассоциации планируют собрать более 6 миллионов долларов, чтобы помочь игрокам

– В тему солидарности, напомните, чем завершился аукцион, на котором вы выставили свою победную футболку после турнира в Торонто?

– Она была продана за 5 300 евро, а вырученные деньги стали пожертвованием в Фонд больниц Парижа. Ту неделю в 2014-м трудно забыть, ведь я обыграл Джоковоича, Маррея, Димитрова и Федерера. Мало кто может похвастать подобным результатом.

View this post on Instagram A post shared by Jo-Wilfried TSONGA (@tsongaofficiel) on Apr 10, 2020 at 3:22am PDT

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Источник:

eurosport.fr

Фото: Instagram; Перевод: Игорь Грачев.