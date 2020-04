Жо-Вилфрид Цонга: “Кажется, никто уже не верит, что турниры возобновят 13 июля”

Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"

Экс-пятая ракетка мира прокомментировал паузу в сезоне и идею провести этим летом серию турниров во Франции.



Нехватка игровой практики и неопределенность графиков про-Тура подталкивает национальные Ассоциации к созданию внутренних соревнований. Одним из таких проектов может стать серия летних турниров, которую поддержит Французская федерация тенниса.

Французский журналист Реми Бурриер связался с экс-первой ракеткой страны Жо-Вилфридом Цонга, который находится в своей швейцарской резиденции на карантине.

– Один из позитивных моментов в сложившейся ситуации с пандемией – проявление солидарности в теннисном обществе. В частности вы вместе с вашим наставником Тьерри Асьоном участвуете в создании проекта летних турниров на юге Франции. На каком этапе он находится сейчас?

– Процесс запущен, даже если он остается в гипотетических границах, ведь пока трудно предугадать эволюцию санитарного кризиса. Прошло много времени с тех пор как мы задумались о помощи игрокам, находящимся в сложном положении. И таких немало в All In Academy, с которой я непосредственно связан. Что до меня, то карантин не выталкивает меня в опасную зону по части финансов. Тем не менее, необходимо понимать, что в зоне риска находятся молодые игроки. И прежде всего этот факт становится импульсом к организации турниров в помощь подрастающему поколению и в широком смысле – всей экосистеме тенниса: арбитрам, журналистам, руководителям, тренерам… По этой причине Федерация тенниса Франции объявила программу поддержки, выделив 35 миллионов евро. И серию летних турниров мы хотим включить в общий план восстановления тенниса. Приятно отметить, что все французские теннисисты работают сообща, а не по отдельности. Сейчас самое время держаться вместе.

– Хорошо, очертите контуры летних турниров.

– Держа руку на пульсе карантинных мер, в планах – четыре соревновательные недели в четырех разных точках Лазурного берега, которые еще не утверждены. Первые три недели будут проходить в формате группового турнира, а заключительная – по привычной системе на вылет после поражения. Соревнования пройдут не только в одиночных, но и парном и смешанном разрядах, не забывая, что Олимпийские игры не отменены, а перенесены. В турнире выступят преимущественно французские игроки, но турнир открыт для всех. Особенно, учитывая, что многие теннисисты находятся в Монте-Карло. И главной вопрос – даты. Вот тут ответ самый неопределенный. Ориентировочно середина июля и конец августа. Все будет зависеть от графика про-Тура и будет ли он возобновлен вообще. О том, что это произойдет 13 июля, кажется, уже никто не верит…

