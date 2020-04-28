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Теннис

Свитолина проиграла Азаренко в матче в группе на виртуальном турнире

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Сегодня, 10:32

Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису

25.04.20 20:14

Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя

23.04.20 14:58

"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA

22.04.20 18:39

Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"

Продолжаются матчи группового этапа на Mutua Madrid Open Virtual Pro.

Mutua Madrid Open Virtual Pro • 27-30 апреля
Составы групп: женский турнир • мужской турнир

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Групповой этап. Третий тур
Элина Свитолина (Украина, 2) – Виктория Азаренко (Беларусь, 12) 1-3
Свитолина проиграла Азаренко в матче в группе на виртуальном турнире
Ранее сегодня из-за технических проблем был прерван матч Элины Свитолиной против Йоханны Конты.

Вчера украинка потерпела поражение в виртуальном поединке против Сораны Кырсти.

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Источник: btu.org.ua
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