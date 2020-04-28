Свитолина проиграла Азаренко в матче в группе на виртуальном турнире

Новости
Сегодня, 10:32
Во вторник Свитолина сыграет два матча на виртуальном турнире по теннису
25.04.20 20:14
Соперницей Свитолиной в первом матче виртуального турнира стала Кырстя
23.04.20 14:58
"Вирус и экономические последствия могут стать катализатором перемен в теннисе": что говорят игроки и журналисты о слиянии ATP и WTA
22.04.20 18:39
Элина Свитолина: "В дальнейшем хочу часть своего времени отдавать телевидению"
Продолжаются матчи группового этапа на Mutua Madrid Open Virtual Pro.
Mutua Madrid Open Virtual Pro • 27-30 апреля
Составы групп: женский турнир • мужской турнир
Групповой этап. Третий тур
Элина Свитолина (Украина, 2) – Виктория Азаренко (Беларусь, 12) 1-3
Ранее сегодня из-за технических проблем был прерван матч Элины Свитолиной против Йоханны Конты.
Вчера украинка потерпела поражение в виртуальном поединке против Сораны Кырсти.
“YESSS. I won. I WON!” 🙌
That she did.@vika7 gets it done 3-1 against Elina Svitolina to capture her first victory in the @MutuaMadridOpen. #MMOPEN #PlayAtHome pic.twitter.com/7LKoQ0T5t2
— Tennis Channel (@TennisChannel) April 28, 2020
Still alive!
🇧🇾 @vika7 earns her first victory at the #MMOPEN Virtual Pro by beating Svitolina.#PlayAtHome 🎮 pic.twitter.com/fk0KmKEgqP
— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2020
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