Свитолина проиграла Азаренко в матче в группе на виртуальном турнире

Продолжаются матчи группового этапа на Mutua Madrid Open Virtual Pro.



Mutua Madrid Open Virtual Pro • 27-30 апреля

Составы групп: женский турнир • мужской турнир

Групповой этап. Третий тур

Элина Свитолина (Украина, 2) – Виктория Азаренко (Беларусь, 12) 1-3



Ранее сегодня из-за технических проблем был прерван матч Элины Свитолиной против Йоханны Конты.

Вчера украинка потерпела поражение в виртуальном поединке против Сораны Кырсти.

“YESSS. I won. I WON!” 🙌

That she did.@vika7 gets it done 3-1 against Elina Svitolina to capture her first victory in the @MutuaMadridOpen. #MMOPEN #PlayAtHome pic.twitter.com/7LKoQ0T5t2

— Tennis Channel (@TennisChannel) April 28, 2020