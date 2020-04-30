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Теннис

Мадрид (кибертурнир). Бертенс стала чемпионкой соревнований

Евгений НикитюкНет комментариев
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Кики Бертенс не проиграла ни одного матча в рамках виртуального турнира

Mutua Madrid Open Virtual Pro • 27–30 апреля
Составы групп: женский турнир • мужской турнир

Полуфинал
Фиона Ферро — Сорана Кырстя 6:3
Кики Бертенс — Каролин Возняцки 7:5

Финал
Кики Бертенс — Фиона Ферро 6:2

Представительница Нидерландов выиграла все шесть своих матчей в рамках турнира, три из которых на групповом этапе. Напомним, что Бертенс является действующей чемпионкой турнира в Мадриде.

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Defended my title thanks @mutuamadridopen for organizing this great event! #playathome

Публикация от  Kiki Bertens (@kikibertens) 30 Апр 2020 в 9:29 PDT

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Источник: btu.org.ua
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