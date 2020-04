Мадрид (кибертурнир). Бертенс стала чемпионкой соревнований

Кики Бертенс не проиграла ни одного матча в рамках виртуального турнира



Mutua Madrid Open Virtual Pro • 27–30 апреля

Составы групп: женский турнир • мужской турнир

Полуфинал

Фиона Ферро — Сорана Кырстя 6:3

Кики Бертенс — Каролин Возняцки 7:5

Финал

Кики Бертенс — Фиона Ферро 6:2

Представительница Нидерландов выиграла все шесть своих матчей в рамках турнира, три из которых на групповом этапе. Напомним, что Бертенс является действующей чемпионкой турнира в Мадриде.

