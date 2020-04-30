Мадрид (кибертурнир). Бертенс стала чемпионкой соревнований

Кики Бертенс не проиграла ни одного матча в рамках виртуального турнира
Mutua Madrid Open Virtual Pro • 27–30 апреля
Составы групп: женский турнир • мужской турнир
Полуфинал
Фиона Ферро — Сорана Кырстя 6:3
Кики Бертенс — Каролин Возняцки 7:5
Финал
Кики Бертенс — Фиона Ферро 6:2
Представительница Нидерландов выиграла все шесть своих матчей в рамках турнира, три из которых на групповом этапе. Напомним, что Бертенс является действующей чемпионкой турнира в Мадриде.
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Defended my title thanks @mutuamadridopen for organizing this great event! #playathome
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Источник: btu.org.ua