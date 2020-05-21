Илья Марченко: “Выступать за сборную с финансовой точки зрения выгодно”

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В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

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Украинский теннисист – о выступлениях за сборную в Кубке Дэвиса, турнирах в России и выборе страны для проживания.



– Как можете оценить выступление в матчах Кубка Дэвиса против Тайваня, когда эмоции поутихли?

– Это теннис. Матч получился неожиданным и тяжелым. Мы не ожидали легкой прогулки, но соперники смогли нас удивить в первый день. Честно говоря, я думал, что все закончилось, и шансов на победу уже нет. Но даже такие мысли не мешают выполнять свою работу и отдаваться на корте, делать все, что в твоих силах.

Мы не очень хорошо подошли к этому матчу, почти вся команда болела. Как по мне, корт был более удобный для наших соперников. Мне нравится играть на быстром покрытии, но не против этой команды. В общем я доволен конечным результатом, это самое главное. Также доволен тем, как мне удалось приспособиться и сделать то, что не удалось в первый день. Был абсолютно зеркальный рисунок игры, но уже в мою пользу. Так что я горжусь нашей сборной.

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– Насколько выгодно теннисисту второй-третьей сотни ездить на такие соревнования. И какие получаются бонусы в процентном соотношении в случае победы?

– Сейчас ITF выделяет неплохие деньги благодаря новому спонсору. У нас хорошие отношения с Федерацией тенниса Украины, и уже довольно долго нам удается находить компромисс. Выступать за сборную с финансовой точки зрения выгодно. Проценты всегда зависят от позиции в рейтинге АТР и позиции в нашей команде. Я считаю, что прозрачность внутри нашей сборной является одной из наших сильных сторон. Все честно, все знают и понимают кому сколько и за что.

– Турниры в России. Играть или не играть там украинским теннисистам сейчас?

– Это довольно политический вопрос, поэтому в первую очередь хочу отметить, что я не эксперт. По моему мнению, каждый должен решать для себя сам. Наши страны очень близки и нам от этого никуда не деться. У кого-то есть родственники, кто-то имеет совершенно иное видение ситуации. Если закрывать границы, то полностью, а также объявить войну. Но когда вокруг полумеры, то запрещать спортсменам там выступать я считаю неправильным.

Я не сторонник всех равнять под одну мерку. Не все в России имеют одинаковое мнение. Также есть много хороших и искренних людей, которые сломались под давлением постоянной пропаганды. Я не считаю их автоматически плохими. Все могут ошибаться, я тоже. Для себя я решил туда не ездить, я чувствую большой дискомфорт. Совсем недавно мне приходилось лететь через Москву, даже в трансферной зоне не чувствую себя спокойно.

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– Вы живете в Братиславе, как оттуда выглядит ситуация в Украине? Изменилось то Ваше мировосприятие с 2014 года?

– Первый год, когда нам пришлось покинуть Донецк, было очень трудно. У нас не было дома почти год. Да, мировосприятие изменилось, от патриотизма осталось очень мало. Прежде всего этому поспособствовал мэйнстрим в отношении к «донецким». Хотя я сам не родился там, но люди оттуда для меня очень много сделали. Я перестал следить за ситуацией, потому что это очень утомительно и негативно отражалось на моих результатах. Я с удовольствием играю за сборную, но сейчас я играю в первую очередь не за флаг и Украину, а за свою семью, близких и друзей. За людей, которые мне помогали в течение жизни. Они и Украина сейчас для меня – совершенно разные вещи.

– Сейчас информационное пространство разрывают различные реакции на то, что Александр Усик снял ролик, где он бьет диванного эксперта. Нужно такое делать спортсменам, и нужно ли боксерам стремиться к тому, чтобы становиться лидерами мнений?

– Я не смотрел ролик, поэтому не имею мнения на этот счет. Это его выбор, он работает на свою аудиторию. Он человек, поэтому он тоже может ошибаться. Мое отношение к нему, как к спортсмену, не изменится, а как человеком я им не интересуюсь. Где я, а где Усик. Я не эксперт, чтобы давать ему какие-то советы.

Не понимаю, почему спортсмен не может быть лидером мнений. Если речь идет о стереотипе, что спортсмены не очень умные, то я считаю, что это бред. Почти все спортсмены ездили по всему миру и видели разные страны, видели, как люди там живут. Поэтому уже этот опыт намного больше, чем у большинства украинцев.

Также стремление учиться и получать знания никак не зависят от того, спортсмен ты или нет. Поэтому, если какой-то спортсмен хочет быть лидером мнений, то почему нет. С другой стороны, сейчас такое время, что все и обо всем выражают свое мнение, даже если имеют очень мало информации и имеют очень узкое представление по теме. Но это касается не только спортсменов.

– В какой стране хотелось бы жить после окончания карьеры, чувствуете ли еще радость от путешествий?

– Я не знаю. На 100% мне не нравится ни одна страна. Да, я люблю путешествовать. Я к этому привык, это мой стиль жизни. Я думаю, буду выбирать на основе многих факторов, но вряд ли это будет Украина.

> В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

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Источник:

sport.ua