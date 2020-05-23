Стаховский проиграл Фучовичу на выставочном турнире в Будапеште

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В Украине состоится выставочный теннисный турнир с участием топ-игроков

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ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Матчи субботы с участием Сергея Стаховского (не ранее 13:00 по местному времени / 14:00 по Киеву)

1-й матч: Сергей Стаховский – Мартон Фучович 1-4, 2-4

2-й матч: Анна Бондар – Фанни Штоллар

3-й матч Стаховский / Бондар – Фучович / Штоллар

Формат турнира предполагает групповой этап (2 группы, в каждой по 3 пары теннисист + теннисистка), в рамках которого состоятся матчи в одиночном разряде, а также в миксте. В пятницу и субботу пройдут поединки в группах, а в воскресенье будут сыграны матчи за “бронзу” (между дуэтами, которые займут вторые места в группах), а также финал между победителями групп.

Желтая группа: Балаш / Надь; Пирош / Галфи; Марожан / Яни.

Синяя группа: Фучович / Штоллар; СТАХОВСКИЙ / Бондар; Надь / Бабош.

Fucsovics Marci 41 42-re legyőzte Sergiy Stakhovskyt a kék csoport mai első meccsén és ezzel nagy lépést tett a döntő felé. Most Stollár Fanny következik, aki ha nyer Bondár Anna ellen, akkor a döntőbe jutnak. @fucsovics @Stako_tennis pic.twitter.com/VrKeKrDcpc — HUNtennis (@HUNgarianTENNIS) May 23, 2020

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Фото: Hungarian Tennis.