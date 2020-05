#Стаховский

Источник – Чемпион.

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский подвел итоги выступления на турнире в Будапеште.

View this post on Instagram

Not the result “expected” but it was a good start of “tennis comeback”. Thanks to @hungariantennis and @budapestkupa for the opportunity 🙌🏻.

Shared A post by Sergiy Stakhovsky/Стаховский (@stako_s) on May 24, 2020 at 3:12am PDT