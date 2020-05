Стефанос Циципас: “У меня бывает философское настроение, не все это понимают”

Известно расписание матчей украинских теннисисток на выставочном турнире на следующей неделе

Шестая ракетка мира рассказывает о своей теннисной карьере и увлечениях вне корта.



Какой матч ты хотел бы переиграть?

“Я был бы не против еще раз сыграть свой полуфинал в Австралии против Рафаэля Надаля в 2019 году, где я был разгромлен. Сейчас я другой игрок, у меня гораздо больше опыта и я лучше понимаю свой план на игру. Нет гарантии, что я бы выиграл, но я бы лучше поборолся”.

С кем бы из игроков, которые уже не выступают в Туре, ты бы хотел бы сыграть?

“Когда я был юным, то одним из моих кумиров был Пит Сампрас. Мой папа смотрел всего матчи и был большим его фанатом. У него уникальный стиль, потрясающая игра на подаче и с выходом к сетке, а также у него есть греческие корни, конечно же”.

Какой твой любимый теннисный турнир

“Кубок Лейвера. Это было волшебно, когда я был в одной команде с Федерером и Надалем и сыграл с каждым из них в паре. Для меня это было осуществлением мечты. Будучи ребенком, я даже и представить не мог, что будет такой турнир. Когда ты сидишь на одной лавочке с такими теннисистами и тебя посещает мысль, что ты тоже один из лучших игроков в Европе, то тебя накрывают эмоции”.

У тебя есть русские и греческий корни, какие черты ты унаследовал?

“Думаю, что твердость характера, которая нужна, чтобы играть в теннис на высоком уровне, – это русская черта. А греческие черты – это мое желание самовыражаться и временами такое философское настроение. Это странно и иногда люди этого не понимают. Творчество – это тоже моя греческая сторона”.

Расскажи о своем дедушке

“Мой дедушка, Сергей Сальников, выиграл в 1956 году золотую медаль на Олимпиаде в составе сборной СССР по футболу. Мне бы очень хотелось с ним познакомиться. К сожалению, он умер, когда ему было за 50”.

Расскажи нам о своих хобби

“Моя мечта – снять фильм. Не обязательно, чтобы я был актером, мне хотелось быть продюсером или сценаристом. Это не был бы ужастик, я не люблю этот жанр. Это либо приключения/боевик или документальное кино, в котором рассказываются истории со всего мира. Возможно, фантастика, научная фантастика или лайфстайл”.

Кто твой любимый режиссер

“Мне очень нравится Джордж Клуни. Мне нравятся некоторые его работы и он был продюсером фильма «Гравитация», который пришелся мне по вкусу”.

Если бы ты готовил фильм о себе, какой бы актер должен был сыграть тебя?

“Бредли Купер или Грегори Пек!”.

Какие у тебя проекты есть сейчас?

“Я работаю над фильмом, который называется «Как оставаться человеком, пользуясь телефоном в 21 веке». Есть около 15 советов, которые помогут вам оставаться в здравом уме и оставаться человеком, потому что сейчас социальные сети стали главной формой общения. Это черта 21 века – мы чувствуем, что остаемся на связи, но в то же время мы также чувствуем себя более одинокими”.

