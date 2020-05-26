Гаэль Монфис: “Нужно провести Ролан Гаррос, чтобы подарить людям счастье”

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“Ролан Гаррос – это мой любимый турнир. Здесь я встречаюсь со всей семьей, с друзьями. Для нас это особенный момент, – рассказал Монфис во время пресс-конференции в Twitch. – В этом году, чего уж таить, я был совсем на другом уровне. Это была другая энергия, я мог выиграть много матчей, много важных матчей, хотя об этом сейчас легко говорить.

Я остаюсь на связи с Ги Форже, так что, я держу эту мысль в своей голове (о проведении турнира осенью), и они держат. Если турнир пройдет в сентябре, это все равно это будет настоящий Ролан Гаррос. Все французские спортсмены будут делать все, чтобы турнир состоялся. Я буду очень счастлив, если соревнования пройдут. Хотя в октябре немного прохладно, но было бы интересно сыграть матч под крышей, сыграть при искусственном освещении.

Если нам удастся провести турнир, это будет что-то невероятное, а если на трибунах будет 5-10 тысяч болельщиков, то тем более. Это будет большой гордостью для нас, если теннис вернется. Думаю, что даже без зрителей на трибунах, мы будем получать энергию от телезрителей. Молодыми мы не играли при 10 тысячах зрителей. Главное – это провести турнир, чтобы подарить людям счастье.

Ролан Гаррос бы для меня начался именно сегодня (понедельник), потому что я прошу организаторов не ставить мои матчи на воскресенье (смеется). В моей голове Ролан Гаррос действительно начинается сегодня. Это странно, что нет ваших вопросов, мол, как я себя чувствую? А я бы ответил, что у меня небольшая травма и я выиграл только два матча на грунте (смеется). Конечно, это досадно, что нам нужно будет все начинать с нуля. Самое сложное сейчас – это не сам теннис. Теперь я могу играть в любое время, но чего сильно не хватает, так это самих соревнований. Трудно без адреналина и путешествий. Когда я возобновил тренировки на корте, то сильно устал. Я поиграл немного, минут 40. Я потерял мышечную массу, реакция замедлилась. Нужно снова над всем работать”.

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Источник:

tennisactu.net

Фото: Twitch.