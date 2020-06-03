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Теннис

Свитолина поддержала международное движение против расизма

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Элина Свитолина осудила расизм

#Свитолина

Источник – Чемпион.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поддержала международное движение против насилия и расизма.

Об этом теннисистка рассказала в Instagram.

“Никто не рождается с ненавистью к человеку из-за цвета его кожи, или его происхождения, или его религию. Люди учатся ненавидеть, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность”, – написала Свитолина, подписав, что это цитата Нельсона Манделы.

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“ Никто не рождается с ненавистью к человеку из-за цвета его кожи, или его происхождения, или его религии. Ненавидеть люди учатся, и если они могут научиться ненависти, то их можно научить и любви, поскольку любовь проникает в человеческое сердце более естественно, чем ее противоположность. ”⁣ – Нельсон Мандела⁣ ⁣ “ No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. “⁣ -Nelson Mandela ✊🏻✊🏼✊🏽✊🏾✊🏿

Публикация вот Elina Svitolina (@elisvitolina) 3 Июн 2020 в 12:03 PDT

Напомним, Матч Свитолиной попал в ТОП-10 на Ролан Гаррос.

Источник: champion.com.ua
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