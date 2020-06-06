Берреттини, Хачанов и другие игроки стали участниками турнира в Австрии

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В Ирпене пройдет мужской теннисный турнир

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Известны новые имена в списке теннисистов, которые сыграют на соревнованиях «Семерка Тима».



Вместе с Домиником Тимом и Гаэлем Монфисом на турнире в Австрии выступят Маттео Берреттини, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Борна Чорич и Деннис Новак. Организаторы обещают назвать имя последнего участника на следующей неделе.

Турнир «Семерка Тима», который проведут в Кицбюэле организаторы местного турнира АТР, должен стартовать 7 июля.

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Источник:

tennisnet.com

Фото: Getty Images.