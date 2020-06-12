Стаховский: Наше государство вообще очень далека от спорта

Теннисист – о финансовой поддержке спорта от государства

#Стаховский

Источник – sos.pravda.com.ua.

Сейчас у Украины расходы на спорт меньше, чем бюджет Теннисной ассоциации Америки.

Об этом заявил теннисист Сергей Стаховский.

“Я не могу сказать, что наше государство как-то действительно поддерживает спорт солидарна с моими словами относительно того, что спорт — это политика. Наше государство вообще очень далека от спорта.

Сейчас у нас весь бюджет на спорт меньше, чем бюджет Теннисной ассоциации Америки. Понимаешь? В Украине в весь наш спорт вкладывается столько денег, сколько, например, во Франции вкладывается только в один вид спорта.

Я не знаю, как наша власть нейтрализует экономические последствия пандемии в стране. Возможно, что никак. Но тот факт, что мы увидим отток талантов из Украины – это реальность.

Развитие спортсменов требует постоянных инвестиций. Если их нет в своей стране, человек, чтобы развиваться дальше, начнет искать средства в других странах и играть под другими флагами”, – отметил Стаховский.