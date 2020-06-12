Пятница, 12 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисСтаховский: Наше государство вообще очень далека от спорта
Теннис

Стаховский: Наше государство вообще очень далека от спорта

AdminНет комментариев
Добавлено

Теннисист – о финансовой поддержке спорта от государства

#Стаховский

Источник – sos.pravda.com.ua.

Сейчас у Украины расходы на спорт меньше, чем бюджет Теннисной ассоциации Америки.

Об этом заявил теннисист Сергей Стаховский.

“Я не могу сказать, что наше государство как-то действительно поддерживает спорт солидарна с моими словами относительно того, что спорт — это политика. Наше государство вообще очень далека от спорта.

Сейчас у нас весь бюджет на спорт меньше, чем бюджет Теннисной ассоциации Америки. Понимаешь? В Украине в весь наш спорт вкладывается столько денег, сколько, например, во Франции вкладывается только в один вид спорта.

Я не знаю, как наша власть нейтрализует экономические последствия пандемии в стране. Возможно, что никак. Но тот факт, что мы увидим отток талантов из Украины – это реальность.

Развитие спортсменов требует постоянных инвестиций. Если их нет в своей стране, человек, чтобы развиваться дальше, начнет искать средства в других странах и играть под другими флагами”, – отметил Стаховский.

Ранее Стаховский заявлял, что Усику и Ломаченко уделяют слишком много внимания.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Организаторы UTS придумали новые теннисные правила для своего турнира

Стаховский: У меня желание играть дальше еще есть

Никита Маштаков: “Сегодняшний матч был больше как тренировочный”

Марат Девятьяров: “Я рад, что смог справиться с внутренним напряжением”

UTF Gentlemen Invitational в Ирпене: Определились полуфинальные пары

Закрыть