UTF Gentlemen Invitational в Ирпене: Определились полуфинальные пары

Матчи 1/2 финала будут сыграны в пятницу, 12 июня

#UTF Gentlemen Invitational

Источник – Чемпион.

Сегодня, 11 июня, в Ирпене на турнире UTF Gentlemen Invitational состоялись матчи третьего тура.

UTF Gentlemen Invitational

Групповой этап, 11 июня

Алексей Крутых – Владислав Манафов 7:6 (3), 6:2

Вячеслав Белинский – Олег Приходько 6:1, 7:6 (9)

Никита Маштаков – Глеб Бакланов – 6:0, 6:2

Марат Дев’ятьяров – Павел Шумейко – 6:1, 6:1

В полуфинале Манафов сыграет с Белинским, а Маштаков – с Дев’ятьяровим.

Напомним, Марченко и Калениченко выиграли вторые матчи на турнире в Словакии.