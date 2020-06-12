Пятница, 12 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисUTF Gentlemen Invitational в Ирпене: Определились полуфинальные пары
Теннис

UTF Gentlemen Invitational в Ирпене: Определились полуфинальные пары

AdminНет комментариев
Добавлено

Матчи 1/2 финала будут сыграны в пятницу, 12 июня

#UTF Gentlemen Invitational

Источник – Чемпион.

Сегодня, 11 июня, в Ирпене на турнире UTF Gentlemen Invitational состоялись матчи третьего тура.

UTF Gentlemen Invitational
Групповой этап, 11 июня

Алексей Крутых – Владислав Манафов 7:6 (3), 6:2

Вячеслав Белинский – Олег Приходько 6:1, 7:6 (9)

Никита Маштаков – Глеб Бакланов – 6:0, 6:2

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 31 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Марат Дев’ятьяров – Павел Шумейко – 6:1, 6:1

UTF Gentlemen Invitational в Ірпені: Визначилися півфінальні пари

В полуфинале Манафов сыграет с Белинским, а Маштаков – с Дев’ятьяровим.

UTF Gentlemen Invitational в Ірпені: Визначилися півфінальні пари

Напомним, Марченко и Калениченко выиграли вторые матчи на турнире в Словакии.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Расписание матчей 12 июня на теннисном турнире в Ирпене

Ник Кириос прокомментировал проведение Открытого чемпионата США

Даниэль Коллинс: “Было бы здорово, чтобы Джокович поддерживал участие игроков на US Open, а не портил такую возможность”

Никита Маштаков: “Матч против Белинского был очень сложным”

ITF определилась с помощью национальным ассоциациям и игрокам

Закрыть