UTF Gentlemen Invitational в Ирпене: Определились полуфинальные пары

Матчи 1/2 финала будут сыграны в пятницу, 12 июня
#UTF Gentlemen Invitational
Источник – Чемпион.
Сегодня, 11 июня, в Ирпене на турнире UTF Gentlemen Invitational состоялись матчи третьего тура.
UTF Gentlemen Invitational
Групповой этап, 11 июня
Алексей Крутых – Владислав Манафов 7:6 (3), 6:2
Вячеслав Белинский – Олег Приходько 6:1, 7:6 (9)
Никита Маштаков – Глеб Бакланов – 6:0, 6:2
Марат Дев’ятьяров – Павел Шумейко – 6:1, 6:1
В полуфинале Манафов сыграет с Белинским, а Маштаков – с Дев’ятьяровим.
Напомним, Марченко и Калениченко выиграли вторые матчи на турнире в Словакии.
Источник: champion.com.ua