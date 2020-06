Григор Димитров сдал положительный тест на коронавирус

Даяна Ястремская планирует сыграть на US Open в этом году

Болгарский теннисист сообщил об этом в соцсетях.



Еще вчера Димитров провел поединок в рамках выставочного турнира “Adria Tour” в Хорватии.

“Всем привет! Я хотел бы связаться со всеми вами и сообщить моим болельщикам и друзьям, что я сдал положительный тест на COVID-19, когда вернулся в Монако. Я хотел бы убедиться, что все, кто контактировал со мной последние несколько дней, прошли тестирование и предприняли необходимые меры. Я очень извиняюсь, если я нанес кому-то вред. Сейчас я вернулся домой и восстанавливаюсь. Спасибо за вашу поддержку и, пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы”, – написал болгарин.

После объявления о паузе в теннисном сезоне 19-я ракетка мира проводил время в США. На прошлой неделе Григор Димитров выступил на корте в Белграде, а на этой неделе – в Задаре в рамках “Adria Tour”. Вчера Димитров уступил в поединке с Борной Чоричем (1-4, 1-4), после чего снялся с соревнований.

