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Теннис

Григор Димитров сдал положительный тест на коронавирус

Евгений НикитюкНет комментариев
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Болгарский теннисист сообщил об этом в соцсетях.

Еще вчера Димитров провел поединок в рамках выставочного турнира “Adria Tour” в Хорватии.

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“Всем привет! Я хотел бы связаться со всеми вами и сообщить моим болельщикам и друзьям, что я сдал положительный тест на COVID-19, когда вернулся в Монако. Я хотел бы убедиться, что все, кто контактировал со мной последние несколько дней, прошли тестирование и предприняли необходимые меры. Я очень извиняюсь, если я нанес кому-то вред. Сейчас я вернулся домой и восстанавливаюсь. Спасибо за вашу поддержку и, пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы”, – написал болгарин.

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После объявления о паузе в теннисном сезоне 19-я ракетка мира проводил время в США. На прошлой неделе Григор Димитров выступил на корте в Белграде, а на этой неделе – в Задаре в рамках “Adria Tour”. Вчера Димитров уступил в поединке с Борной Чоричем (1-4, 1-4), после чего снялся с соревнований.

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A post shared by Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) on Jun 21, 2020 at 10:36am PDT

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Источник: btu.org.ua
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