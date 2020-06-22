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Теннис

Менеджер Доминика Тима рассказал, что все тесты австрийца на коронавирус были отрицательными

Евгений НикитюкНет комментариев
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Доминик Тим не планирует оставаться в самоизоляции и продолжит свои выступления на выставочных турнирах.

Как сообщает новостное агентство АРА со ссылкой на представителей теннисиста, Тим прошел 3 теста на COVID-19 с тех пор, как выиграл первый этап “Adria Tour” в Белграде. После победы на турнире в Сербии в воскресенье 14 июня австриец уехал домой, после чего сыграл во Франции на турнире UTS. Известно, что перед выступлением на французских кортах теннисисту сделали тест на антитела, при этом не сообщается, прошел ли Тим ПЛР-тест.

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Менеджер Доминика Тима отметил, что третья ракетка мира продолжит свои выступления на турнире в Австрии, а в конце недели сыграет во Франции.

Известно, что участники турнира “Adria Tour”, которые выступали с Григором Димитровым в Хорватии, Марин Чилич, Андрей Рублёв и Александр Зверев, уже подтвердили, что будут придерживаться рекомендаций по самоизоляции.

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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