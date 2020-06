Менеджер Доминика Тима рассказал, что все тесты австрийца на коронавирус были отрицательными

У Димитрова обнаружен коронавирус: хроника событий и что известно на данный момент

Доминик Тим не планирует оставаться в самоизоляции и продолжит свои выступления на выставочных турнирах.



Как сообщает новостное агентство АРА со ссылкой на представителей теннисиста, Тим прошел 3 теста на COVID-19 с тех пор, как выиграл первый этап “Adria Tour” в Белграде. После победы на турнире в Сербии в воскресенье 14 июня австриец уехал домой, после чего сыграл во Франции на турнире UTS. Известно, что перед выступлением на французских кортах теннисисту сделали тест на антитела, при этом не сообщается, прошел ли Тим ПЛР-тест.

All the players have been tested upon arrival at @MouratoglouAcad before participating in @UTShowdown https://t.co/f2Pqyp7gLA

Менеджер Доминика Тима отметил, что третья ракетка мира продолжит свои выступления на турнире в Австрии, а в конце недели сыграет во Франции.

Известно, что участники турнира “Adria Tour”, которые выступали с Григором Димитровым в Хорватии, Марин Чилич, Андрей Рублёв и Александр Зверев, уже подтвердили, что будут придерживаться рекомендаций по самоизоляции.

> Тренер Джоковича и теннисист Борна Чорич тоже заразились коронавирусом

Dominic Thiem tested negative for the third time within 7 days winning the first stop of the Adria tour today.

He plans to finish the Austrian Pro Series during the week and then plays at the Ultimate Tennis Showdown on the weekend, his manager told APA.

— Lukas Zahrer (@ZahrerLukas) June 22, 2020