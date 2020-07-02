Третья ракетка мира не будет продолжать свое участие на турнире во Франции

Новости
Вчера, 09:40
Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге
30.06.20 16:14
Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле
29.06.20 10:01
Катарина Завацкая: "К тестам на коронавирус в Нью-Йорке готовлюсь больше, чем к турниру"
28.06.20 20:30
Марта Костюк: "Примерно пять лет назад я хотела уйти из тенниса"
Доминик Тим завершил свое выступление на соревнованиях Ultimate Tennis Showdown.
Австриец, который по итогам трех этапов входил в топ-четверку лидеров, снялся с турнира UTS.
Тим отказался от продолжения борьбы, так как в июле у него есть обязательства перед другими выставочными турнирами. Напомним, Тим сыграет на соревнованиях в Германии на траве и харде, а также на домашних кортах в Австрии.
✔ Список турниров июля во время паузы в официальном сезоне
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Фото: Getty Images.