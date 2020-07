Третья ракетка мира не будет продолжать свое участие на турнире во Франции

Ястремская, Козлова и Костюк планируют выступить на турнире WTA в Праге

Свитолина, Ястремская и другие топ-теннисисты сыграют на выставочных турнирах в июле

Катарина Завацкая: "К тестам на коронавирус в Нью-Йорке готовлюсь больше, чем к турниру"

Марта Костюк: "Примерно пять лет назад я хотела уйти из тенниса"

Доминик Тим завершил свое выступление на соревнованиях Ultimate Tennis Showdown.



Австриец, который по итогам трех этапов входил в топ-четверку лидеров, снялся с турнира UTS.

Тим отказался от продолжения борьбы, так как в июле у него есть обязательства перед другими выставочными турнирами. Напомним, Тим сыграет на соревнованиях в Германии на траве и харде, а также на домашних кортах в Австрии.

✔ Список турниров июля во время паузы в официальном сезоне

View this post on Instagram

A post shared by UTS | Ultimate Tennis Showdown (@ultimate_tennis_showdown) on Jun 28, 2020 at 4:52pm PDT