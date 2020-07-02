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Теннис

Третья ракетка мира не будет продолжать свое участие на турнире во Франции

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вчера, 09:40

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Доминик Тим завершил свое выступление на соревнованиях Ultimate Tennis Showdown.

Австриец, который по итогам трех этапов входил в топ-четверку лидеров, снялся с турнира UTS.

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Тим отказался от продолжения борьбы, так как в июле у него есть обязательства перед другими выставочными турнирами. Напомним, Тим сыграет на соревнованиях в Германии на траве и харде, а также на домашних кортах в Австрии.

✔ Список турниров июля во время паузы в официальном сезоне

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A post shared by UTS | Ultimate Tennis Showdown (@ultimate_tennis_showdown) on Jun 28, 2020 at 4:52pm PDT

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Фото: Getty Images.

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Источник: btu.org.ua
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