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Теннис

На Ролан Гаррос уверены, что строгих ограничений для игроков не будет

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 21:27

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04.07.20 21:49

Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира

03.07.20 22:10

Elle Spirit Open. Свитолина одержала одну победу в стартовый день турнира

02.07.20 18:56

Состоялась жеребьевка выставочного турнира в Швейцарии с участием Элины Свитолиной

Директор турнира Ги Форже уверяет, что протокол соревнований в Париже будет более комфортным, чем на US Open.

В интервью Reuters Форже рассказал, что настроен оптимистично по поводу условий для теннисистов на французском мэйджоре этой осенью.

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“К счастью, в Европе и особенно во Франции, мы можем быть более гибкими. Надеемся, что когда мы будем делать объявление, то условия будут еще более удобными, чем мы говорили раньше. Мы тесно сотрудничаем с властями по поводу проведения турнира со зрителями. Мы все смотрим по телевизору футбол. Да, это здорово, но когда болельщиков нет на трибунах нам чего-то не хватает”.

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“Что касается событий на «Adria Tour», то, возможно, там люди были чересчур уверены в себе. Повезло, что никто сильно не пострадал, хотя даже несколько случаев заражения коронавирусом – это уже слишком много. Мы хотим избежать этого, насколько это в наших силах. Мы хотим заверить всех, что если кто-то заболеет, то для нас это будет ужасно. Поэтому давайте все будем действительно аккуратны и осторожны”.

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Источник:
reuters.com

Фото: FFT.

Источник: btu.org.ua
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