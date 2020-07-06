На Ролан Гаррос уверены, что строгих ограничений для игроков не будет

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Директор турнира Ги Форже уверяет, что протокол соревнований в Париже будет более комфортным, чем на US Open.



В интервью Reuters Форже рассказал, что настроен оптимистично по поводу условий для теннисистов на французском мэйджоре этой осенью.

“К счастью, в Европе и особенно во Франции, мы можем быть более гибкими. Надеемся, что когда мы будем делать объявление, то условия будут еще более удобными, чем мы говорили раньше. Мы тесно сотрудничаем с властями по поводу проведения турнира со зрителями. Мы все смотрим по телевизору футбол. Да, это здорово, но когда болельщиков нет на трибунах нам чего-то не хватает”.

“Что касается событий на «Adria Tour», то, возможно, там люди были чересчур уверены в себе. Повезло, что никто сильно не пострадал, хотя даже несколько случаев заражения коронавирусом – это уже слишком много. Мы хотим избежать этого, насколько это в наших силах. Мы хотим заверить всех, что если кто-то заболеет, то для нас это будет ужасно. Поэтому давайте все будем действительно аккуратны и осторожны”.



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Источник:

reuters.com

Фото: FFT.