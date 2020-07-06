Свитолина назвала условия участия на US Open

Элина Свитолина прокомментировала свое участие на соревнованиях в США

#Свитолина

Источник – btu.org.ua.

Украинская теннисистка Элина Свитолина пока не определилась относительно своего участия на US Open.

Об этом рассказала сама теннисистка.

“Сейчас я продолжаю следить за ситуацией в США и какие могут быть риски. Когда ты видишь данные о количестве инфицированных в США, то становится немного страшно. Я понимаю, что в Нью-Йорке ситуация стабилизировалась, но положение других штатов ослабляет всю страну.

И все равно существует еще много неопределенности: о очки в рейтинге, об условиях пребывания, о тесты. Сложно это все себе представить. Также, насколько справедливо проводить турнир, если не все имеют возможность покинуть свою страну? Так, в целом все очень запутано. В общем, я буду решать в последний момент”, – отметила Свитолина.