Федерер планирует выступить на Уимблдоне-2021

Легендарный швейцарец не планирует завершать карьеру
#Федерер
Источник – France24.
Легендарный швейцарец Роджер Федерер продолжает восстановление после травмы и планирует выступить на Уимблдоне-2021.
Об этом заявил сам теннисист.
“Конечно, мне нравится, что я могу столько времени провести дома. Я не мог себе этого позволить последние 25 лет.
Но я скучаю по Уимблдоном и хотел бы сейчас выступать там. Надеюсь сыграть там в следующем году. Это моя главная цель, ради которой я восстанавливаюсь и усердно работаю после 20-недельного перерыва”, – сказал Федерер.
Ранее, Ролан Гаррос состоится со зрителями.
Источник: champion.com.ua