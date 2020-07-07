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Теннис

Федерер планирует выступить на Уимблдоне-2021

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Легендарный швейцарец не планирует завершать карьеру

#Федерер

Источник – France24.

Легендарный швейцарец Роджер Федерер продолжает восстановление после травмы и планирует выступить на Уимблдоне-2021.

Об этом заявил сам теннисист.

“Конечно, мне нравится, что я могу столько времени провести дома. Я не мог себе этого позволить последние 25 лет.

Но я скучаю по Уимблдоном и хотел бы сейчас выступать там. Надеюсь сыграть там в следующем году. Это моя главная цель, ради которой я восстанавливаюсь и усердно работаю после 20-недельного перерыва”, – сказал Федерер.

Ранее, Ролан Гаррос состоится со зрителями.

Источник: champion.com.ua
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