Виктория Кутузова: “Врач на Уимблдоне был уверен, что я заболела ветрянкой”

Украинская теннисистка в соцсетях поделилась историей, которая произошла с ней на Уимблдоне в 2006 году.



“Обыграв в первом круге основной сетки Лилию Остерлох 6:4,6:3, я вышла на (2) сеяную, бельгийку Ким Клейстерс. Наш матч должен был стать «изюминкой» дня и пройти на центральном корте «Королевского клуба». У меня было время на подготовку к матчу с Ким, так как на турнирах «Большого Шлема» игры проходят через день.

Мы закончили тренировку, сделали заминку и отправились в кафе для игроков, где есть всё, начиная с салатов, закусок, супов, основных блюд, заканчивая десертами. Самый популярный из которых – клубника со сливками. Она же и является символом английского турнира. В общем, решила я не нарушать традиции и съела порцию огромной, немного твердой и не сильно сладкой клубники. После чего мы отправились в отель отдыхать.

На следующий день, как и перед любым матчем, мы поехали на разминку. До матча оставалось пара часов, чувствовала я себя мягко говоря… НЕ ОЧЕНЬ. Голова кружилась, в глазах темнело, было тяжело дышать, все тело пылало каким-то немыслимым жаром. С горем пополам, попадая через раз по мячу, я размялась и отправилась в раздевалку, переодеться. Каково же было моё удивление, когда выйдя из душа, я обнаружила, что всё моё тело покрыто странной сыпью, которая к тому же безумно чесалась.

Не теряя ни минуты, я побежала к врачу, который осмотрев меня и задав несколько вопросов, абсолютно уверенно произнёс:

– У вас ветрянка.

Что, в принципе, имело место, так как ни одной детской болезнью, включая эту, я не болела. Завершив осмотр, меня сняли с матча, по медицинской причине, назначив медикаменты, в числе которых был антигистаминный препарат и отправили в отель, на самоизоляцию.

На следующий день я поразила всех ещё больше, когда сообщила, что «ветрянка» бесследно исчезла. Я была совершенно здорова. Оказалось, что это была сильнейшая аллергическая реакция, возможной причиной, которая её спровоцировала, могла быть та самая легендарная клубника. Надо отдать должное организаторам турнира, которые принесли извинения за неправильный диагноз и предоставили мне Wild Card в основную сетку Уимблдона на следующий год. Вот так… По иронии судьбы не состоялся тогда такой долгожданный матч, против именитой чемпионки и на тот момент 2-ой ракетки мира!

P.S. Урок из этой ситуации я вынесла серьёзный и мне его хватило на всю спортивную карьеру:

Я больше НИКОГДА на турнирах не ела деликатесы, экзотические блюда, малознакомых продукты, а также то, что могут вызвать аллергию”.

