Надежда Киченок: “Обычно в это время года мы бы собиралась на обеде на Уимблдоне”

Новости
Вчера, 18:24
Леся Цуренко: "Сейчас самая главная проблема – это путешествия"
07.07.20 20:54
Элина Свитолина: "Чтобы выиграть турнир Большого Шлема, я должна удержать свой самый лучший уровень на протяжении двух недель"
05.07.20 21:27
Кубок Украины. Манафов и Лазаренко выиграли одиночные титулы, Костюк победила в миксте
04.07.20 21:49
Elle Spirit Open. Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира
Украинские теннисистки отдыхают в Киеве.
Фотографиями в соцсетях поделились Ольга Савчук, Леся Цуренко, Людмила и Надежда Киченок.
“Обычно мы бы собирались на обеде на Уимблдоне в это время года. Но не в этом году. Куда бы жизнь нас не забросила, всегда будет весело. Почти как в старые добрые дни в зоне игроков. Но меню в “Milk Bar” отличается всего немного”, – прокомментировала фотографию Надежда Киченок.
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