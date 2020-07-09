Надежда Киченок: “Обычно в это время года мы бы собиралась на обеде на Уимблдоне”

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Фотографиями в соцсетях поделились Ольга Савчук, Леся Цуренко, Людмила и Надежда Киченок.

“Обычно мы бы собирались на обеде на Уимблдоне в это время года. Но не в этом году. Куда бы жизнь нас не забросила, всегда будет весело. Почти как в старые добрые дни в зоне игроков. Но меню в “Milk Bar” отличается всего немного”, – прокомментировала фотографию Надежда Киченок.

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