Марта Костюк: “Выбираться из психологической пропасти помогает мама”

Украинская теннисистка рассказала в интервью “24 Спорт” о жизни в условиях карантина.



– Как адаптировались к карантину, ведь Вы привыкли к более активному ритму жизни?

– У меня не было ни одного дня, когда не было бы чем заниматься. Вернувшись домой, не слишком хорошо себя чувствовала, но отдохнув несколько дней все наладилось. Могу сказать, что был небольшой психологический спад. Потом начала тренироваться и входить в рабочий режим. Также менялась мотивация из-за переноса соревнований. Когда готовишься к турниру, который должен состояться через несколько дней, а его переносят на другой месяц, это сильно бьет в психологическом плане.

– Как выбираетесь из психологической пропасти?

– В этом плане мне очень повезло, с этим помогает мама. Она мой самый главный советник и психолог. Всегда обращаюсь к ней за советом. Часто сама справляюсь с такими моментами. Считаю, что выбраться из таких ситуаций помогает опыт.

– На карантине Вы несколько раз выходили в прямой эфир с другими украинскими теннисистками, которые охватывали большую аудиторию. Не хотели бы начать вести собственный блог?

– Никогда не понимала людей, которые ведут собственные блоги. Как они показывают свою жизнь, что вызвало бы интерес со стороны других. Мне кажется, что ни одному человеку не интересна моя жизнь. Не выставляю фото или видео, которые связаны с теннисом. Это моя работа и что-то сокровенное, что хочется оставить при себе. Конечно, могу забросить пост, где будет видно, что занимаюсь теннисом, но такие фото у меня крайне редко.

