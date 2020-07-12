Сергей Стаховский о теннисном сезоне: “Пока никто не знает, какой будет ситуация с пандемией дальше”

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Элина Свитолина стартует на соревнованиях в Германии
08.07.20 18:24
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Первая ракетка Украины прокомментировал возобновление соревнований в интервью программе “На перспективу”.
“Через 5 недель теннис должен вернуться, очень много видов спорта уже вернулись. Все должно начаться с американской серии, которая, к сожалению, будет лимитированной, потому что US Open будет без квалификации. Уже в Европе тур будет иметь нормальный вид, Ролан Гаррос планируют проводить с квалификацией… Но пока это все в планах, потому что никто не знает, какой будет ситуация с пандемией дальше: будет ли она развиваться, будет ли вторая или третья волна.
Мне хочется вернуться в первую сотню рейтинга. На стадии непонятного календаря сделать это будет трудно, потому что я не знаю, сколько будет соревнований, в которых я смогу участвовать, куда я смогу поехать. Пока я держу себя в спортивной форме, чтобы я был конкурентоспособен, но я не на топе своей формы. С понедельника нужно начинать уже нормально работать, тренироваться”.
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Источник:
nv.ua
Фото: ФТУ.