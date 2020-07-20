Элина Свитолина: “Играть в теннис в аэропорту – это интересный опыт”

Новости
17.07.20 16:08
bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой
16.07.20 15:12
Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде
14.07.20 19:15
Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо
14.07.20 18:10
Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"
Первая ракетка Украины прокомментировала свой финальный поединок против Петры Квитовой на выставочном турнире в Берлине.
В финале первого мини-турнира “bett1 ACES” Элина Свитолина обыграла чешку со счетом 3-6, 6-1, 10-5.
“Я не ожидала, что нужно будет заканчивать первый этап на харде (а не на траве), но нужно уметь подстраиваться. Возможно, для меня это было небольшое преимущество. Мне пришлось сегодня хорошо побороться, чтобы выиграть, я очень довольна своим выступлением.
Впервые я играю в аэропорту. Мы проводим в них много времени на протяжении сезона, но еще никогда не играли. Это интересный опыт, со мной останутся яркие воспоминания. В начале ты чувствуешь разницу, но потом уже включаешься только в игру и думаешь, как сильнее ударить по мячу. На больших стадионах такой же настрой, когда ты должен действительно сфокусироваться на своих действиях. Если честно, во время финала я не сильно задумывалась о том, что на заднем плане находится самолет. Но во время тренировки я думала, мол, что это за самолет, где его использовали… А уже в финале я должна была убрать все эти мысли из головы”.
Small trophies need love too! @ElinaSvitolina has won the first of two titles up for grabs at the @bett1aces this week. pic.twitter.com/LYnEQUVblt
— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) July 17, 2020
Elina Svitolina verslaat Petra Kvitova in finale op vliegveld Tempelhof in Berlijn https://t.co/Rp9kv4Rwqw pic.twitter.com/QNo3f1dQCD
— AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) July 17, 2020
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь