Элина Свитолина: “Играть в теннис в аэропорту – это интересный опыт”

Первая ракетка Украины прокомментировала свой финальный поединок против Петры Квитовой на выставочном турнире в Берлине.



В финале первого мини-турнира “bett1 ACES” Элина Свитолина обыграла чешку со счетом 3-6, 6-1, 10-5.

“Я не ожидала, что нужно будет заканчивать первый этап на харде (а не на траве), но нужно уметь подстраиваться. Возможно, для меня это было небольшое преимущество. Мне пришлось сегодня хорошо побороться, чтобы выиграть, я очень довольна своим выступлением.

Впервые я играю в аэропорту. Мы проводим в них много времени на протяжении сезона, но еще никогда не играли. Это интересный опыт, со мной останутся яркие воспоминания. В начале ты чувствуешь разницу, но потом уже включаешься только в игру и думаешь, как сильнее ударить по мячу. На больших стадионах такой же настрой, когда ты должен действительно сфокусироваться на своих действиях. Если честно, во время финала я не сильно задумывалась о том, что на заднем плане находится самолет. Но во время тренировки я думала, мол, что это за самолет, где его использовали… А уже в финале я должна была убрать все эти мысли из головы”.

Small trophies need love too! @ElinaSvitolina has won the first of two titles up for grabs at the @bett1aces this week. pic.twitter.com/LYnEQUVblt

— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) July 17, 2020