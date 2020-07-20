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Теннис

Элина Свитолина: “Играть в теннис в аэропорту – это интересный опыт”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

17.07.20 16:08

bett1 ACES. Свитолина выиграла в финале против Квитовой

16.07.20 15:12

Элина Свитолина стартует с полуфинала на турнире в Германии на харде

14.07.20 19:15

Даяна Ястремская возобновит сезон на турнире WTA в Палермо

14.07.20 18:10

Элина Свитолина: "Защита очков могла бы мотивировать меня поехать в США"

Первая ракетка Украины прокомментировала свой финальный поединок против Петры Квитовой на выставочном турнире в Берлине.

В финале первого мини-турнира “bett1 ACES” Элина Свитолина обыграла чешку со счетом 3-6, 6-1, 10-5.

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“Я не ожидала, что нужно будет заканчивать первый этап на харде (а не на траве), но нужно уметь подстраиваться. Возможно, для меня это было небольшое преимущество. Мне пришлось сегодня хорошо побороться, чтобы выиграть, я очень довольна своим выступлением.

Впервые я играю в аэропорту. Мы проводим в них много времени на протяжении сезона, но еще никогда не играли. Это интересный опыт, со мной останутся яркие воспоминания. В начале ты чувствуешь разницу, но потом уже включаешься только в игру и думаешь, как сильнее ударить по мячу. На больших стадионах такой же настрой, когда ты должен действительно сфокусироваться на своих действиях. Если честно, во время финала я не сильно задумывалась о том, что на заднем плане находится самолет. Но во время тренировки я думала, мол, что это за самолет, где его использовали… А уже в финале я должна была убрать все эти мысли из головы”.

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Источник: btu.org.ua
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