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Теннис

Халеп объяснила своё решение сняться с турнира в Палермо

Евгений НикитюкНет комментариев
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По словам румынки, в связи с ростом количества заболевших коронавирусом в её стране, она обеспокоена путешествиями между разными странами. Симона поблагодарила директора турнира и министерство здравоохранения за усилия в проведении соревнований.

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> Директор турнира WTA в Палермо: “Мы глубоко разочарованы решением Халеп”

Напомним, что Симона находится в заявке турнира WTA в Праге, который пройдёт после Palermo Ladies Open. Ранее теннисистка заявляла, что не уверена в своём выступлении на Открытом чемпионате США.

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Источник: btu.org.ua
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