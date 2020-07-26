Халеп объяснила своё решение сняться с турнира в Палермо

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По словам румынки, в связи с ростом количества заболевших коронавирусом в её стране, она обеспокоена путешествиями между разными странами. Симона поблагодарила директора турнира и министерство здравоохранения за усилия в проведении соревнований.
> Директор турнира WTA в Палермо: “Мы глубоко разочарованы решением Халеп”
Given the recent rise in Covid19 cases in Romania and my anxieties around international air travel at this time, I have made the tough decision to withdraw from Palermo. I want to thank the tournament director and the Italian ministry of health for all efforts on my behalf 🙏
— Simona Halep (@Simona_Halep) July 26, 2020
Напомним, что Симона находится в заявке турнира WTA в Праге, который пройдёт после Palermo Ladies Open. Ранее теннисистка заявляла, что не уверена в своём выступлении на Открытом чемпионате США.
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