Халеп объяснила своё решение сняться с турнира в Палермо

Официально: в Китае отменены турниры под эгидой ATP

Официально: WTA приняла решение отменить серию турниров в Китае, включая Итоговый чемпионат

Бондаренко возобновит сезон на турнире WTA в Лексингтоне

Даяна Ястремская заявилась в основную сетку турнира WTA в Праге

Симона Халеп откладывает своё возвращение на корт после паузы в сезоне



По словам румынки, в связи с ростом количества заболевших коронавирусом в её стране, она обеспокоена путешествиями между разными странами. Симона поблагодарила директора турнира и министерство здравоохранения за усилия в проведении соревнований.

> Директор турнира WTA в Палермо: “Мы глубоко разочарованы решением Халеп”

Given the recent rise in Covid19 cases in Romania and my anxieties around international air travel at this time, I have made the tough decision to withdraw from Palermo. I want to thank the tournament director and the Italian ministry of health for all efforts on my behalf 🙏

— Simona Halep (@Simona_Halep) July 26, 2020