Энди Маррей: “Я слышал, что некоторые топ-теннисисты не собираются играть на US Open”

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Первая ракетка мира не сыграет на Открытом чемпионате США

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Экс-первая ракетка мира прокомментировал отказ Эшли Барти, лидера рейтинга WTA, от выступления на мэйджоре.



“Думаю, что с подобным мы еще столкнемся не раз. Я слышал, что некоторые топ-теннисисты не собираются играть на US Open. Мне кажется, что так и будет. Это личное дело каждого. Если ты не чувствуешь себя в безопасности, если не чувствуешь себя комфортно из-за того, что должен путешествовать, ехать в США и подвергать себя и команду повышенному риску, то это полностью понятно. Как я уже сказал, мое личное ощущение, что как только мы окажемся внутри этого «пузыря», который они создадут, с нами будет все в порядке. Что меня немного беспокоит, – так это сама международная поездка”.

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Источник:

metro.co.uk

Фото: Getty Images.