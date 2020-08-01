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Теннис

Энди Маррей: “Я слышал, что некоторые топ-теннисисты не собираются играть на US Open”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-первая ракетка мира прокомментировал отказ Эшли Барти, лидера рейтинга WTA, от выступления на мэйджоре.

“Думаю, что с подобным мы еще столкнемся не раз. Я слышал, что некоторые топ-теннисисты не собираются играть на US Open. Мне кажется, что так и будет. Это личное дело каждого. Если ты не чувствуешь себя в безопасности, если не чувствуешь себя комфортно из-за того, что должен путешествовать, ехать в США и подвергать себя и команду повышенному риску, то это полностью понятно. Как я уже сказал, мое личное ощущение, что как только мы окажемся внутри этого «пузыря», который они создадут, с нами будет все в порядке. Что меня немного беспокоит, – так это сама международная поездка”.

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Источник:
metro.co.uk

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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