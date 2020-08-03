Вторая ракетка мира заявилась на Открытый чемпионат США

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Симона Халеп всё же планирует выступить на US Open
Румынская теннисистка заявилась на второй “мэйджор” в сезоне, хотя изначально сомневалась в своём участии на американских кортах в связи с пандемией.
Халеп говорила, что планирует играть только на территории Европы и не будет выступать в США и азиатской серии турниров. На прошлой неделе румынка снялась с турнира WTA в Палермо, где ей предоставляли wild card.
Ранее Женская теннисная ассоциация отменила серию соревнований в Китае, в том числе Итоговый турнир.
Проведение Открытого чемпионата США запланировано на 31 августа – 13 сентября. В прошлом году Халеп проиграла во втором круге турнира в Нью-Йорке.
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