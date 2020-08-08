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Теннис

Элина Свитолина: “Из-за танца, который я записывала для TikTok, я повредила себе шею”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Даяна Ястремская: "Я была очень уставшей, поэтому старалась играть так агрессивно и интенсивно, насколько было возможно"

Первая ракетка Украины стала гостьей эфира программы “Tennis United” и пообщалась с ведущей Бетани Маттек-Сэндс.

В начале сюжета Элина Свитолина рассказала о своем отпуске с Гаэлем Монфисом на Средиземном море.

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“Это получилось совсем неожиданно, мы решили совершить круиз на яхте. За последние пару месяцев это был самый захватывающий опыт. Нас пригласил один из друзей Гаэля. Он не был до конца уверен, стоит ли соглашаться, потому что Гаэль не из тех людей, которые обожают море”.

> Элина Свитолина отказалась от выступления на US Open

Далее Свитолина вместе с Маттек-Сэндс комментировали популярные теннисные ролики во время карантина.

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“Мы тоже хотели повторить видео, где парень попадает теннисным мячом в яблоко, которое находится на голове у девушки, – призналась Элина. – Но я не была уверена в Гаэле (смеется)”.

Теннисистки посмотрели видео, где Свитолина и Монфис сыграли в настольный теннис: “Это так досадно, я так сильно старалась обыграть его, но все равно я не могу это сделать. Нет ни одного такого вида спорта, в котором я могла бы победить Гаэля, возможно, в плавании только”.

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Также украинка прокомментировала один из своих роликов в TikTok: “Вот этот танец я повторяла несколько раз, не так часто, как другой. Но я повредила шею, делая взмах волосами (смеется). Я так много раз его делала, что у меня была травма, мне пришлось где-то неделю посещать остеопата”.

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Источник: btu.org.ua
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