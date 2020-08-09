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Теннис

Барбора Стрыцова: “Для меня будет большой честью сыграть вместе с Халеп”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Комментарии чешской теннисистки накануне выступления на турнире в Праге

Вторая ракетка мира в парном рейтинге на следующей неделе выступит на Prague Open, где её напарницей станет второй номер одиночного рейтинга Симона Халеп.

“Мы переписывались и я написала, чтобы было бы здорово, если бы она приехала в Прагу и я буду очень рада её видеть. Я ей предложила сыграть вместе в парном разряде, она согласилась и сказала, что хотела предложить это же и мне. Я всегда хотела сыграть с Симоной, я её очень уважаю. Для меня это большая честь.

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Начало карантина было сложным для меня. Я не знала, чем занять себя, у меня появилось много свободного времени. Было очень необычно, что я нахожусь в одном месте и не путешествую. Я не могла выйти на улицу. Это были очень сложные три недели. Но затем я привыкла к этому. Я нашла себе занятие и мне это нравилось. В итоге мы начали играть матчи в Чехии. Это было интересное время. Я не скучаю по путешествиям.

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Предполагалось, что 2020 год станет последним в моей карьере, а Олимпиада стала бы вишенкой на торте, но всё изменилось. С одной стороны, мне хочется сказать, что я не хочу этого. Я хочу играть, выступать на турнирах, как и было задумано.

Но с другой стороны, я не скучаю по путешествиям и мне нравится моё текущее положение. Очень тяжело снова начать играть. Посмотрим, на скольких турнирах я сыграю до конца года. И всегда есть Австралия, моя любимая страна. В общем, посмотрим”.

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В одиночном разряде Стрыцова получила седьмой номер посева и в первом круге встретится с Сарой Соррибес-Тормо.

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Источник:
www.wtatennis.com

Источник: btu.org.ua
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