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Теннис

Фернандо Вердаско впервые с 2003 года не сыграет на турнире Большого Шлема

Евгений НикитюкНет комментариев
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Фернандо Вердаско впервые сыграл на турнире Большого Шлема в 2003 году, проиграв в первом круге квалификации Australian Open. В основной сетке “мэйджора” испанец дебютировал в том же году на Уимблдоне. Всего 36-летний Вердаско 67 раз подряд выступал в основной сетке турнира Большого Шлема, а лучший результат показал на Australian Open в 2009 году, когда уступил в пятисетовом полуфинале Рафаэлю Надалю.

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На US Open испанский теннисист дважды добирался до четвертьфинала (в 2009 году проиграл Новаку Джоковичу, а в 2010 – Рафаэлю Надалю). В прошлом году Вердаско проиграл в Нью-Йорке корейскому теннисисту Хён Чону во втором круге, выигрывая 2-0 по сетам.

Фернандо Вердаско впервые с 2003 года не сыграет на турнире Большого Шлема
 

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Источник: btu.org.ua
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