Впервые турнир ATP Challenger выиграл теннисист, рожденный в 2003 году

Internazionali di Tennis Citta di Trieste – ATP Challenger Tour

Триест, Италия • 24-30 августа • грунт •

Сетка турнира: квалификация • одиночный и парный разряд

17-летний испанец Карлос Алькарас стал чемпионом турнира в Триесте, обыграв в финале итальянского игрока Риккардо Бонаддио 6:4, 6:3. Алькарас стал первым теннисистом, родившемся в 2003 году, кому удалось сыграть в финале и выиграть титул ATP Challenger.

Испанец стартовал на турнире в квалификации, выиграл на пути к титулу семь матчей, проиграв в них лишь два сета. Успех в Триесте приносит Алькарасу 100 рейтинговых очков и € 12,250 призовых. В рейтинге АТР он поднимется с 310-й на 220-ю позицию, что станет его личным рекордом. Отметим, что Алькарас стал самым молодым испанским теннисистом в финале челленджера, после Рафаэля Надаля (2003).

We have a new champion on the @ATPChallenger Tour! At the age of 17 years and 3 months, Carlos Alcaraz 🇪🇸 clinches the title in Trieste 🇮🇹 pic.twitter.com/HomqkNaYje

— Florian Heer (@Florian_Heer) August 30, 2020