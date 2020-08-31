Прямая трансляция: Ангелина Калинина – Каролина Плишкова. US Open. Первый круг

Новости

Катарина Завацкая: "Перед матчем с Рыбакиной я не чувствую какой-то неуверенности в себе"

Все семь украинок будут стартовать на US Open в понедельник

US Open. Сёстры Киченок сыграют в парном разряде

Прага. Снигур и Лопатецкая стартуют в основной сетке

Украинская теннисистка сыграет против лидера посева на Открытом чемпионате США



US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000

Действующая чемпионка: Бьянка Андрееску (Канада)

Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия, 1)

> Ангелина Калинина против Каролины Плишковой: превью матча

Допольнительная ссылка: LiveStream

Начало матча в 19:00 по Киеву





