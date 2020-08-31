Понедельник, 31 августа, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисПрямая трансляция: Ангелина Калинина – Каролина Плишкова. US Open. Первый круг
Теннис

Прямая трансляция: Ангелина Калинина – Каролина Плишкова. US Open. Первый круг

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 18:58

Катарина Завацкая: "Перед матчем с Рыбакиной я не чувствую какой-то неуверенности в себе"

29.08.20 09:00

Все семь украинок будут стартовать на US Open в понедельник

28.08.20 21:59

US Open. Сёстры Киченок сыграют в парном разряде

28.08.20 19:08

Прага. Снигур и Лопатецкая стартуют в основной сетке

Украинская теннисистка сыграет против лидера посева на Открытом чемпионате США

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000
Действующая чемпионка: Бьянка Андрееску (Канада)
Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

Читайте также:  US Open. Людмила Киченок заканчивает свое выступление по итогам четвертьфинала

Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия, 1)

> Ангелина Калинина против Каролины Плишковой: превью матча

Допольнительная ссылка: LiveStream

Начало матча в 19:00 по Киеву

Прямая трансляция: Ангелина Калинина - Каролина Плишкова. US Open. Первый круг
 

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Острава. Стаховский одержал победу в своем стартовом матче

Прямая трансляция: Сергей Стаховский – Петер Полански. Острава. Первый круг

US Open. Марта Костюк против Дарьи Касаткиной в первом круге: превью матча

Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 31 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Прага. Снигур проигрывает в стартовом матче

Закрыть