Прямая трансляция: Марта Костюк – Дарья Касаткина. US Open. Первый круг

Новости

US Open. Калинина проигрывает Плишковой на старте турнира

Катарина Завацкая: "Перед матчем с Рыбакиной я не чувствую какой-то неуверенности в себе"

Все семь украинок будут стартовать на US Open в понедельник

US Open. Сёстры Киченок сыграют в парном разряде

Украинская теннисистка дебютирует в основной сетке турнира в США



US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000

Действующая чемпионка: Бьянка Андрееску (Канада)

Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Россия)

> Марта Костюк против Дарьи Касаткиной: превью матча

Матч начнётся после встречи Данка Ковинич – Лизетт Кабрера









Фото: ФТУ.