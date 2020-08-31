Прямая трансляция: Марта Костюк – Дарья Касаткина. US Open. Первый круг

Новости
Сегодня, 20:20
US Open. Калинина проигрывает Плишковой на старте турнира
Вчера, 18:58
Катарина Завацкая: "Перед матчем с Рыбакиной я не чувствую какой-то неуверенности в себе"
29.08.20 09:00
Все семь украинок будут стартовать на US Open в понедельник
28.08.20 21:59
US Open. Сёстры Киченок сыграют в парном разряде
Украинская теннисистка дебютирует в основной сетке турнира в США
US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000
Действующая чемпионка: Бьянка Андрееску (Канада)
Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Дарья Касаткина (Россия)
> Марта Костюк против Дарьи Касаткиной: превью матча
Матч начнётся после встречи Данка Ковинич – Лизетт Кабрера
Фото: ФТУ.