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Теннис

Пресс-служба турнира в Страсбурге извинилась за то, что назвала Свитолину россиянкой

Евгений НикитюкНет комментариев
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На своей странице в Твиттере “Internationaux de Strasbourg” указали неправильный флаг рядом с именем первой ракетки Украины.

В анонсе соревнований пресс-служба турнира допустила ряд ошибок, выбрав неверные флаги для Элины Свитолиной (российский флаг) и Софии Кенин (флаг Либерии). Неправильные эмоджи флагов сначала заметили болельщики, а затем и Свитолина в комментарии исправила организаторов. Позднее этот твит был удален, а в новой публикации рядом с именем украинской теннисистки появился сине-желтый флаг. Также пресс-служба извинилась за свою ошибку в комментарии. Тем не менее, в новом твите по-прежнему использовали флаг Либерии, вместо американского, в представлении Софии Кенин.

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Соревнования “Internationaux de Strasbourg” должны пройти с 20 по 26 сентября.
Пресс-служба турнира в Страсбурге извинилась за то, что назвала Свитолину россиянкой
Пресс-служба турнира в Страсбурге извинилась за то, что назвала Свитолину россиянкой

Пресс-служба турнира в Страсбурге извинилась за то, что назвала Свитолину россиянкой
 

Фото: WTA / Jimmie48 Photography.

Источник: btu.org.ua
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