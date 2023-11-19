ATP Finals. Рам и Солсбери третий сезон подряд сыграют в финале

Больше в Теннис
-
ATP Finals. Джокович победил Алькараса и девятый раз сыграет в финале турнира
2023-11/1700343183_djokovic.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
-
Синнер победил Медведева и вышел в финал Итогового турнира ATP
Матч длился 2 часа 25 минут Сегодня 19:53 339 0 Фото: Getty Images #Данило...
-
Маррей из-за травмы не сыграет за Великобританию в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Сегодня 20:50 56 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/4fa695b906815fdfb096eb356713350c.
-
ATP Finals. Граньольерс и Себальос вышли в финал соревнований
2023-11/1700312090_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua