Джокович опередил Федерара за победами на ATP Finals

Джокович защитил свой прошлогодний титул 204 #Новак Джокович, #Янник Синнер

Источник — Чемпион.

Новак Джокович (1) победил Янника Синнера (4) в финале Итогового турнира.

Эта победа стала для серба 7-й в рамках ATP Finals.

Джокович обошел Роджера Федерара по этому показателю, установив рекорд.

surpassing Federer для mostа на этом случае. Respect.

Player with most titles в Open Era:

Grand Slam: Djokovic (24)🐐#ATPFinals: Djokovic (7)🏆

Masters 1000: Djokovic (40)💯

Most Top-10 wins: Djokovic (257)🥇 pic.twitter.com/MoX1Rco7Hf

— OptaAce (@OptaAce) November 19, 2023

