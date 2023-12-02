Next Gen ATP Finals. Меджедович обыграл Фиса в финальном матче

Больше в Теннис
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Тренер Иги Швёнтек: «Сейчас WTA выглядит как организация, борющаяся за выживание и управляемая не совсем выгодным для игроков образом»
2023-12/1701503921_swiatek.jpg|—>— Канкун стал настоящим позором, если говорить о процессе принятия решений и организации турнира....
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Next Gen ATP Finals. Фис и Меджедович встретятся в решающем матче
2023-12/1701458245_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Маспаломас. Крутых проиграл «квалифаеру» в матче второго круга
2023-11/1701341649_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Стали известны еще два полуфиналиста Next Gen ATP Finals
2023-11/1701380264_van-asshe.jpeg|—> Источник: btu.org.ua