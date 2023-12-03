«Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине». Российская теннисистка, выступающая с украинской ленточкой, выиграла парный турнир в Мексике

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Мирошниченко выступает в про-туре под «нейтральным» флагом, однако с начала полномасштабного вторжения выходит на свои матчи с украинской ленточкой на кепке и в своем Instagram поддерживает Украину. В сентябре, Вероника рассказала в интервью нашему порталу, что в данный момент она занимается вопросом смены гражданства.