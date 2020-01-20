Новое на сайте

еще
Понедельник, 20 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортГран При Израиля может пройти в 2021-м?
Автоспорт

Гран При Израиля может пройти в 2021-м?

AdminНет комментариев
Добавлено

Контракт Williams с Роем Ниссани удивил многих. Израильский гонщик совершенно не блистал в младших сериях, а прошлый сезон фактически пропустил, но при поддержке канадско-израильских спонсоров из компании Start Up неожиданно получил контракт тест-пилота с Williams и вернулся в Формулу 2, где будет выступать в 2020-м.

Более того, в Start Up надеются уже в 2021-м вывести Роя в основной состав команды – и помочь с организацией Гран При Израиля, чтобы Ниссани смог в следующем сезоне выступить на домашней трассе.

Читайте также:  В Renault разочарованы второй тренировкой

Есть два очевидных препятствия для реализации смелого плана – отсутствие в Израиле трассы с лицензией Grade 1 и отсутствие у Роя баллов для суперлицензии. По правилам, чтобы выступать в Формуле 1, гонщик должен заработать 40 баллов за три последних года, а у Роя сейчас лишь восемь баллов за четвёртое место в World Series V8 3.5, которые сгорят после окончания текущего сезона.

Читайте также:  Эдди Джордан: Льюис уже превзошёл Михаэля

Чтобы реализовать амбициозные планы своих спонсоров, Ниссани нужно в этом году закончить сезон в Формуле 2 не ниже третьего места.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

11 − 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Макс Гюнтер: Осуществилась моя мечта!

Ван Леувен: Мы хотим создать ощущение праздника

В Pirelli довольны сотрудничеством с FIA и FOM

Карлос Сайнс: Время думать о будущем ещё не настало

Джейми Чэдвик: Я до сих пор не умею парковаться

Закрыть