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Четверг, 23 января, 2020
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Автоспорт

Лео Турини о будущем Феттеля…

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Контракт Себастьяна Феттеля с Ferrari истекает в конце года. Известный итальянский журналист Лео Турини считает, что решение Феттеля остаться в Маранелло зависит и от отношений с напарником.

Лео Турини: «В Ferrari поставили на Леклера, продлив его контракт до конца 2024 года. Они сделали вполне конкретный выбор и полностью доверяют монегаску. И чтобы ему стало ещё комфортнее в Маранелло, в Гоночную академию Ferrari взяли его младшего брата Артура.

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Поскольку Ферстаппен продлил контракт с Red Bull Racing, теоретически место остаётся только в Mercedes. Предполагаю, что довольно скоро нам сообщат о новом контракте Хэмилтона с командой из Брэкли. Учитывая, что контракт Феттеля истекает в конце года, в Ferrari должны более или менее спокойно определиться с напарником для Леклера.

Феттель – чемпион мира, но у Red Bull Racing уже есть Ферстаппен, а Хэмилтон останется в Mercedes. Либо Феттель обратит внимание на команду, занимающую четвёртое место в Кубке конструкторов (а это McLaren или Renault), либо, если он хочет продолжать бороться за высокие результаты, может остаться напарником Леклера в Ferrari, но они должны поладить между собой».

Источник:www.f1news.ru
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