Механик Haas F1 раскритиковал Жана Тодта

Президент FIA недавно заявил, что не возражает против увеличения числа этапов Формулы 1, и что участники должны ценить возможность заниматься тем, что им нравится.

«Нам повезло заниматься тем, что нам нравится, – сказал Жан Тодт. – У нас есть страсть. Мы в привилегированном положении. Это относится ко всем в Формуле 1. Конечно, у всех есть обязанности. Когда я занимал другие должности, я работал по 18 часов в день, шесть или даже семь дней в неделю, потому что любил своё дело и хотел добиваться результатов. И если у вас любящая семья, она вас поймёт».

Увеличение числа этапов, в первую очередь, повлияет на объём работы механиков, которые и так всё время проводят на трассах. Механик Haas F1 Роберт Доб заявил, что президент FIA этого не учёл.

Роберт Доб: «В сущности, он сказал, что мы должны радоваться тому, что не видим своих детей. Это смешно – это мнение человека, который приезжает на гонку в пятницу и уезжает в воскресенье, он не проводит на трассе столько времени, сколько команды. Многим из нас, кто работал в таком режиме несколько лет, сложно найти другую работу».

Его поддержал Джерард Куинн, обладающий большим административным опытом в WRC: «Это сказал человек, имеющий доступ к частному самолёту, который оплачивается за счёт спорта. Если бы у нас не было поддержки семей, то автоспорт стал бы совершенно другим. И в FIA должны это понимать».