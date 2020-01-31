Тото Вольфф может войти в правление Aston Martin?

В 7 часов утра в пятницу на сайте Лондонской биржи было опубликовано официальное сообщение о том, что консорциум инвесторов во главе с Лоуренсом Строллом приобрёл 20% акций компании Aston Martin Lagonda Global Holdings plc.

Для мира автоспорта эта новость, хотя и была ожидаемой, стала сегодня, пожалуй, поважнее, чем всё, что связано с Брекзитом, ведь вечером в последний день января Великобритания официально покидает Евросоюз.

В частности, договорённости с новыми инвесторами предполагают, что в течение 10 лет, начиная с 2021 года, команда Формулы 1, известная как Racing Point, будет заводской командой Aston Martin. При этом у британского производителя спорткаров появятся свои экономические интересы в гоночной программе Лоуренса Стролла, и он возьмёт на себя какие-то спонсорские обязательства.

Команда из Сильверстоуна намерена и в дальнейшем использовать силовые установки и трансмиссии производства Mercedes – теперь это тем более логично, ведь концерну Daimler принадлежит 4% акций Aston Martin. Можно предположить, что технологическое сотрудничество сторон будет только расширяться. Информированные источники предполагают, что уже в 2020 году на машинах Racing Point появятся тормозные системы, которые будет поставлять заводская команда Mercedes.

Вполне вероятно дальнейшее сближение между командой из Брэкли и Racing Point как продолжение делового сближения между Тото Вольффом и Лоуренсом Строллом. По сведениям RaceFans, в последнее время они весьма плотно общаются и с прошлого года вместе летают на гонки.

В официальном сообщении о приобретении консорциумом под руководством Стролла доли акций Aston Martin есть интригующий момент: там поимённо перечисляются новые члены совета директоров компании, но делается оговорка, что список может быть продолжен. Следовательно, в правление может быть введён кто-то ещё. RaceFans намекает на то, что при определённых условиях этим человеком вполне может оказаться Тото Вольфф.