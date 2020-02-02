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Автоспорт

W Series награждена за вклад в развитие автоспорта

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В субботу вечером в английском городе Стратфорде-на-Эйвоне (кстати, родине Уильяма Шекспира) прошла ежегодная церемония подведения итогов прошлого гоночного сезона по версии британского автоклуба BRSCC (British Racing and Sports Car Club), который занимается организацией многочисленных чемпионатов национального и клубного уровня.

На торжественном ужине вручались почётные трофеи победителям этих чемпионатов, а также ряд особых наград за те или иные важные достижения. В частности, одну из них, Мемориальный приз Джона Никола, получил женский чемпионат W Series.

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«Очень горжусь тем, что на церемонии награждения BRSCC получила этот трофей, ведь среди его предыдущих обладателей такие знаменитые люди! – прокомментировала Кэтрин Бонд-Миур, исполнительный директор серии. – W Series была награждена Призом Джона Никола как организация, внесшая огромный вклад в развитие автоспорта».

W Series награждена за вклад в развитие автоспорта

В своё время этого приза были удостоены такие известные в гоночном сообществе люди, как легендарный комментатор Марри Уокер, а также Дерек Белл, Марк Уэббер, Льюис Хэмилтон и победитель «24 часов Ле-Мана» Ник Тэнди.

Источник:www.f1news.ru
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