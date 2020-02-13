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Автоспорт

IndyCar: Система Aeroscreen прошла полноценные тесты

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На этой неделе на техасском автодроме Circuit of the Americas проходили первые тесты IndyCar, где на всех 25 машинах всех команд, выступающих в этом чемпионате, были установлены защитные экраны Aeroscreen, разработанные компанией Red Bull Advanced Technologies.

Этому предшествовали отдельные испытания Aeroscreen, проводившиеся в прошлом году, но теперь система фронтальной защиты головы гонщика была подвергнута полноценной масштабной проверке и успешно её выдержала.

«Первые тесты на трассе с участием всех 25 машин прошли вполне позитивно, – заявил Энди Деймерам, коммерческий директор Red Bull Advanced Technologies. – Aeroscreen работает неплохо, и пока мы получали только отличные отзывы гонщиков, отмечающих, что система обеспечивает хорошую видимость в условиях разной погоды.

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Процесс сбора информации и анализа продолжается постоянно, поэтому для нас важно было получить комментарии всех гонщиков серии. С самого начала нашего проекта его главной целью было повышение уровня безопасности гонщика без снижения видимости или значительного влияния на процесс пилотирования.

Я горжусь тем, что Red Bull Advanced Technologies и IndyCar совместными усилиями достигли этой цели, и теперь мы увидим Aeroscreen в действии на первой гонке сезона в Сент-Питерсберге».

Система Aeroscreen разрабатывались в тех же целях, что и Halo, которая применяется в Формуле 1, но c учётом особенностей серии IndyCar, гонки которой проходят как на овальных автодромах, так и на трассах дорожного типа.

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«По-моему, в целом впечатления очень позитивные, – прокомментировал Такума Сато, бывший гонщик Формулы 1, с 2010 года успешно выступающий в IndyCar. – Я чувствовал себя в безопасности, в полной мере защищённым, а видимость оказалась лучше, чем я ожидал.

Вообще-то всё прошло очень интересно и здорово, хотя этот опыт очень отличается от всего, к чему мы привыкли. В кокпите стало намного тише, поскольку встречный воздушный поток теперь туда не попадает!»

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Сейчас в Остине довольно прохладная погода, которая иногда сопровождается дождём, поэтому важно было испытать Aeroscreen и в таких условиях. Гонщики остались довольны тем, как система показала себя на мокрой трассе.

«Пока всё идёт хорошо, Aeroscreen не создаёт никаких проблем, – сказал Грэм Рейхол, напарник Сато по команде Rahal Letterman Lanigan Racing. – Видимость отличная. Я ехал за чьей-то машиной по лужам, и на Aeroscreen попадали тонны воды, но она моментально рассеивалась. Всё работало лучше, чем мы могли ожидать».

Источник:www.f1news.ru
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