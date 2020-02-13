Официально: Роберт Кубица переходит в DTM

В 2020 году Роберт Кубица будет выступать в кузовном чемпионате DTM, поляку предстоит пилотировать машину BMW M4 команды ART Grand Prix.

Об этом объявлено сегодня на пресс-конференции в Варшаве. Частная французская команда возвращается в эту кольцевую серию и выставит единственную машину, подготовленную специально для 35-летнего гонщика при поддержке польской нефтегазовой компании Orlen.

Роберт Кубица: «Я рад, что в этом сезоне у меня будет возможность выступать за новую команду, избравшую своими цветами красный и белый, представляя Orlen на легендарных европейских трассах. Я также рассчитываю на поддержку польских болельщиков и уверен, что не подведу их!»

В минувшем декабре Кубица принимал участие в тестах DTM в Хересе вместе с BMW, однако не был включён в состав заводской команды баварского концерна. Высказывались предположения, что он подпишет контракт с какой-нибудь клиентской командой, но неожиданно ею стала именно ART, владельцем которой является Фред Вассёр, руководитель Alfa Romeo Racing. В 2020 году Роберту также будет работать тест-пилотом этой команды Формулы 1.

«DTM мне давно нравится,– продолжил Кубица. – На декабрьских тестах в Хересе я по-настоящему вошёл во вкус и мне захотелось продолжить. Я считаю, что DTM – одна из лучших гоночных серий мира. Разумеется, у нас меньше опыта, чем у традиционных команд DTM, и нам нужно его набираться, но мы будем упорно работать, чтобы постоянно прогрессировать. Мне уже хочется поскорее взяться за дело!»

Заинтересованность в работе с ART и Кубицей подтвердил директор BMW Motorsport Йенс Марквардт: «Это отличные новости для DTM. Мы всегда хотели расширить наше присутствие в этой серии и выставить на старт BMW M4 DTM с какой-нибудь частной командой. После долгих дискуссий мы выбрали ART Grand Prix. На декабрьских тестах Роберт очень хорошо показал себя за рулём машины DTM и станет ценным дополнением к нашей серии».

Приветствует переход поляка в DTM Герхард Бергер, глава компании ITR, промоутера немецкого кузовного чемпионата: «Мы очень рады, что гонщик такого калибра, как Роберт, присоединился к DTM. Вообще-то у нашей серии богатая история и большой опыт привлечения гонщиков Формулы 1, в их числе были такие звёзды, как Мика Хаккинен, Кеке Росберг и Дэвид Култхард. Теперь эту традицию продолжит Роберт!»

В 2015-2016 гг. ART Gran Prix сотрудничала в серии DTM с Mercedes: тогда за неё выступал Гэри Паффетт и пять раз поднялся на подиум.

Впервые за руль новой машины ORLEN Team ART Кубица сядет на официальных тестах DTM, которые пройдут с 16-го по 18 марта в Монце. А первый этап сезона состоится в последний уик-энд апреля на голландской трассе в Зольдере.