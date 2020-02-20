Итоги утренней сессии второго дня тестов

В Барселоне завершилась утренняя сессия второго дня зимних тестов. В первые часы было прохладно – шины при низкой температуре не работают, поэтому команды начали день с аэродинамических тестов, а когда трасса прогрелась, переключились на длинные серии кругов.

Утром на холодном асфальте в гравий вылетел Пьер Гасли, но машина не пострадала и после визита в боксы француз продолжил работу. В конце сесии вылетел Шарль Леклер – без последствий для машины. Красных флагов сегодня, как и вчера, пока не было.

Во всех командах сегодня работают только основные гонщики, в трёх командах после обеда сменится пилот – в Mercedes, Ferrari и Renault.

По итогам первых четырёх часов лидирует Серхио Перес, проехавший лучший круг за 1:17.347. Наибольшую дистанцию проехал Льюис Хэмилтон – после обеда его сменит Валттери Боттас.

Впереди часовой обеденный перерыв, потом тесты продолжатся.

Итоги утренней сессии второго дня

Пилот

Команда

Время

Разница

Круги

Шины

1. С.Перес

Racing Point

1:17.347

–

48

С3

2. Д.Риккардо

Renault

1:17.749

+0.402

41

С3

3. А.Элбон

Red Bull

1:18.155

+0.808

59

С2

4. П.Гасли

Alpha Tauri

1:18.165

+0.818

77

С3

5. Д.Расселл

Williams

1:18.266

+0.919

71

С3

6. Ш.Леклер

Ferrari

1:18.335

+0.988

49

С3

7. Л.Хэмилтон

Mercedes

1:18.387

+1.040

106

С1

8. Р.Грожан

Haas

1:18.496

+1.149

87

С3

9. K.Райкконен

Alfa Romeo

1:18.508

+1.161

65

С3

10. Л.Норрис

McLaren

1:18.537

+1.190

48

С2