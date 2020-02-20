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Четверг, 20 февраля, 2020
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Автоспорт

Итоги утренней сессии второго дня тестов

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В Барселоне завершилась утренняя сессия второго дня зимних тестов. В первые часы было прохладно – шины при низкой температуре не работают, поэтому команды начали день с аэродинамических тестов, а когда трасса прогрелась, переключились на длинные серии кругов.

Утром на холодном асфальте в гравий вылетел Пьер Гасли, но машина не пострадала и после визита в боксы француз продолжил работу. В конце сесии вылетел Шарль Леклер – без последствий для машины. Красных флагов сегодня, как и вчера, пока не было.

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Во всех командах сегодня работают только основные гонщики, в трёх командах после обеда сменится пилот – в Mercedes, Ferrari и Renault.

По итогам первых четырёх часов лидирует Серхио Перес, проехавший лучший круг за 1:17.347. Наибольшую дистанцию проехал Льюис Хэмилтон – после обеда его сменит Валттери Боттас.

Впереди часовой обеденный перерыв, потом тесты продолжатся.

Итоги утренней сессии второго дня

Пилот
Команда
Время
Разница
Круги
Шины

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1. С.Перес
Racing Point
1:17.347

48
С3

2. Д.Риккардо
Renault
1:17.749
+0.402
41
С3

3. А.Элбон
Red Bull
1:18.155
+0.808
59
С2

4. П.Гасли
Alpha Tauri
1:18.165
+0.818
77
С3

5. Д.Расселл
Williams
1:18.266
+0.919
71
С3

6. Ш.Леклер
Ferrari
1:18.335
+0.988
49
С3

7. Л.Хэмилтон
Mercedes
1:18.387
+1.040
106
С1

8. Р.Грожан
Haas
1:18.496
+1.149
87
С3

9. K.Райкконен
Alfa Romeo
1:18.508
+1.161
65
С3

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10. Л.Норрис
McLaren
1:18.537
+1.190
48
С2

Источник:www.f1news.ru
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