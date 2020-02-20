Итоги утренней сессии второго дня тестов

В Барселоне завершилась утренняя сессия второго дня зимних тестов. В первые часы было прохладно – шины при низкой температуре не работают, поэтому команды начали день с аэродинамических тестов, а когда трасса прогрелась, переключились на длинные серии кругов.
Утром на холодном асфальте в гравий вылетел Пьер Гасли, но машина не пострадала и после визита в боксы француз продолжил работу. В конце сесии вылетел Шарль Леклер – без последствий для машины. Красных флагов сегодня, как и вчера, пока не было.