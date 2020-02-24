Джеймс Эллисон: Наша машина надёжна и эффективна

В Mercedes закончили первые тесты лидерами по пройденной дистанции, оставив за собой и два лучших результата на круге…

Джеймс Эллисон, технический директор: «Вчера у нас была небольшая пауза в работе, но сегодня всё прошло гладко – мы работали весь день, машина продемонстрировала свою надёжность. Оба гонщика завершили программу работы над базовыми настройками и впервые на этой неделе опробовали мягкие составы шин. Это поможет в подготовке ко второй неделе тестов, когда у нас будет больше мягкой резины.

Первая неделя тестов прошла хорошо, машина оказалась надёжна и эффективна. Ещё многое предстоит сделать – мы продолжим работу на трассе на следующей неделе, но основу мы заложили хорошую.

В конце первой серии тестов потихоньку начинает определяться расстановка сил, ведь почти все уже проехали имитацию гонки. Но ещё более интересной будет вторая неделя тестов, когда оценка станет более объективной».

Льюис Хэмилтон: «Команда делает всё возможное, чтобы сделать машину быстрой и надёжной – и я рад, что на первой неделе эти качества подтвердились.

Тесты начались удачно, мы проехали большую дистанцию, что стало возможно, благодаря невероятным усилиям сотрудников команды на базе и на трассе. Я действительно горжусь ими. Нужно и дальше работать столь же эффективно. Мы проанализируем все собранные на этой неделе данные, чтобы на следующей добиться от машины большего».

Валттери Боттас: «Сегодня был интересный день, впервые на тестах я проехал несколько коротких серий, постепенно начиная атаковать. Это было здорово! Машина вела себя отлично, по сравнению со вчерашним днём мы нашли лучшие настройки.

Машина отлично управляется, но я уверен – напряженная работа на следующей неделе позволит нам сделать её ещё лучше – такова цель».