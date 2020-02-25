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Автоспорт

Зайдль: Это лучшее начало тестов для McLaren

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Отвечая на вопрос Sky Sports News, как бы он оценил для McLaren первую неделю тестов по десятибалльной шкале, руководитель команды Андреас Зайдль поставил почти максимальную оценку…

Андреас Зайдль: «Я бы оценил начало сезона почти на 10 баллов. Приятно видеть, что уже на первых тестах машина проехала большую дистанцию. Надёжность очень важна. Я бы сказал, что это лучшее начало зимних тестов для McLaren за многие годы.

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За такое начало сезона мы должны поблагодарить всех сотрудников McLaren, потративших много времени и сил в это межсезонье. Новая машина ведёт себя именно так, как мы ожидали. Мы очень рады, что выполнили множество задач, запланированных на первые тесты, но впереди ещё много работы».

Источник:www.f1news.ru
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