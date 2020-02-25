Зайдль: Это лучшее начало тестов для McLaren

Отвечая на вопрос Sky Sports News, как бы он оценил для McLaren первую неделю тестов по десятибалльной шкале, руководитель команды Андреас Зайдль поставил почти максимальную оценку…

Андреас Зайдль: «Я бы оценил начало сезона почти на 10 баллов. Приятно видеть, что уже на первых тестах машина проехала большую дистанцию. Надёжность очень важна. Я бы сказал, что это лучшее начало зимних тестов для McLaren за многие годы.

За такое начало сезона мы должны поблагодарить всех сотрудников McLaren, потративших много времени и сил в это межсезонье. Новая машина ведёт себя именно так, как мы ожидали. Мы очень рады, что выполнили множество задач, запланированных на первые тесты, но впереди ещё много работы».